印尼總統普拉伯沃訪美 將見拜登談糧食安全

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（中央社記者李宗憲雅加達11日專電）印尼總統普拉伯沃結束中國訪問後，預計12日在白宮與美國總統拜登見面，雙方將討論糧食安全、能源轉型、民主及區域穩定等議題。印尼官員曾透露，普拉伯沃此行可能會與美國總統當選人川普見面。

普拉伯沃結束中國的訪問後隨即前往美國，並在美國時間10日下午抵達華府，由美國代理禮賓司長羅森茲威（Ethan Rosenzweig）及美國駐印尼大使雷荷花（Kamala Shirin Lakhdhir）接機歡迎。

印尼外交部今天表示，普拉伯沃抵達下榻飯店時，受到多名在飯店外等候的印尼僑民熱烈歡迎。許多僑民希望普拉伯沃此行能為美國與印尼雙邊關係帶來益處，並加強經濟、安全、教育等各領域的合作關係。

陪同普拉伯沃出訪的官員包括外交部長蘇吉歐諾（Sugiono）、印尼投資和下游部長、投資協調委員會（BKPM）主席羅桑（Rosan Roeslani）和內閣秘書泰迪（Teddy Indra Wijaya）。

普拉伯沃預計12日在白宮與拜登（Joe Biden）見面。

雅加達環球報（Jakarta Globe）今天報導，普拉伯沃將與拜登討論糧食安全、乾淨能源轉型、民主、區域和平與穩定等議題，並促進人道主義援助和救災的合作。

報導引述白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）的說明指出，雙方將討論糧食安全，但並未透露是否會討論普拉伯沃的旗艦計畫，即學童免費營養午餐措施。

普拉伯沃此行是應拜登邀請，早前赴中國則是應中國國家主席習近平的邀請。普拉伯沃出訪前曾表示，為了印尼人民的利益，「不可能拒絕2大國家的邀請」。

去年美國同意將與印尼的外交關係提升為全面戰略夥伴關係，兩國也將在共同關心的議題上擴大合作。

另外，外界關注普拉伯沃此行是否會與川普（Donald Trump）會面。

印尼總統府通訊辦公室主任哈桑（Hasan Nasbi）曾說，普拉伯沃可能與美國總統當選人見面。另外，雅加達郵報（Jakarta Post）也曾引述消息人士指出，印尼政府正安排普拉伯沃與川普見面的計畫。（編輯：張芷瑄）1131111