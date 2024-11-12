本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電AI概念股領跌 台股重挫547點失守23000點
首頁 / 國際

西班牙男子自稱耶穌基督 闖修道院重毆1人致死

2024/11/12 13:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬德里11日綜合外電報導）西班牙東南部一間修道院發生襲擊事件，1名男子9日一邊高喊「我是耶穌基督」，一邊毆打當時正在用餐的修道士，釀成3傷，其中1名76歲修道士今天傷重身亡。

法新社報導，事件發生在瓦倫西亞（Valencia）以北30公里的聖靈山（Santo Espiritu del Monte）修道院。

修道院所屬的方濟各會以新聞稿表示，1名中年男子在修道院弟兄用早餐時闖入，並以鈍器襲擊其中3人。

聲明補充說，院方把這名中年男子趕走並立即報警。

宗教人士表示其中1名傷者「情況危急」送醫，但仍於今天下午傷重不治身亡。

現場目擊者表示，行凶者在攻擊時似乎發了狂，直喊「我要殺了弟兄們，我是耶穌基督」。

目擊者補充說，行凶者隨後奪取包括棍棒與瓶子用以毆打弟兄們。

地方當局發布聲明表示，歹徒肇事後先逃入山區，後來遭到逮捕。

根據西班牙媒體報導，行凶者是一名46歲的西班牙人，患有精神問題同時藥物成癮。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1131112

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：