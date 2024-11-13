南韓3天聯合軍演將登場 美出動核動力航空母艦

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（中央社首爾13日綜合外電報導）南韓軍方表示，今天起將與美國和日本舉行3天聯合演習，將出動噴射戰鬥機與海上巡邏機，美國核動力航空母艦喬治華盛頓號（USS George Washington）也將參與。

路透社報導，這場代號為「自由刀刃」（Freedom Edge）的演習是在回應南韓軍方所稱的北韓威脅，平壤當局最近進行洲際彈道飛彈測試，招致首爾、東京與華府譴責。

美國國務院日前也表示，北韓軍隊開始參與俄羅斯在烏克蘭戰爭中的作戰行動。

南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）在聲明中說，這場演習將包括南韓與日本的戰鬥噴射機與海上巡邏機，以及美國航空母艦喬治華盛頓號。

美日韓領袖2023年參與峰會時同意每年舉行訓練演習，而這3國今年稍早才舉行過首輪軍演。平壤當局長期以來一直譴責南韓與美國的聯合軍演，稱這是為入侵北韓所做的預演。

根據南韓合同參謀本部，這場3方演習也將包括海上飛彈防禦訓練與網路防禦訓練。

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美國空軍12日發聲明表示，將在2025年財政年度讓南韓等關鍵區域的A-10雷霆二式（Thunderbolt II）攻擊機退役，作為現代化策略的一部分。

根據費爾柴德公司（Fairchild Republic Company）官網，美軍暱稱為「疣豬」（The Warthog）的A-10雷霆二式戰機是由費爾柴德公司替美國空軍研發，而費爾柴德現在隸屬於諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1131113