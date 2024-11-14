英國羅馬尼亞簽署防衛協定 強化北約集體安全

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（中央社記者陳韻聿倫敦13日專電）同為北大西洋公約組織（NATO）成員的英國與羅馬尼亞今天在倫敦簽署防衛協定，雙方將在新成立的聯合防衛委員會框架下，廣泛強化安全防衛合作、提升彼此武裝部隊的共同行動效率和效益，並增進資訊分享。

英國國防大臣希利（John Healey）與羅馬尼亞防長提爾瓦（Angel Tîlvăr）在英國國防部簽署協定。希利表示，這項協定顯示雙方的防衛合作關係發展有多快，以及雙方對歐洲安全和平的重視；英國與羅馬尼亞將繼續支持烏克蘭抵抗俄羅斯的非法侵略。

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭。英國自當年夏季起在英國境內協訓烏軍、學員納入大批烏克蘭「軍事素人」志願者，迄今有近15個歐、美和印太區域國家加入英國行列，提供教官等資源，包括羅馬尼亞。

此外，北約在歐洲規模最大的空軍基地就位於臨黑海、與烏克蘭交界的羅馬尼亞。在北約空中偵察巡邏任務扮演要角的英國空軍今年4至8月曾再度部署羅馬尼亞，執行北約東南翼「強化空中偵巡任務」（eAP）。

英國陸軍今年9至10月也曾部署羅馬尼亞喀爾巴阡山脈（Carpathian Mountains），與其他北約成員國一同操演艱難地形陸地作戰。

另一方面，英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天在唐寧街官邸與羅馬尼亞總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）舉行雙邊會談。首相府表示，這是睽違逾17年後，再度有羅馬尼亞總理訪英。

首相府一名發言人指出，雙方領導人同意，英國與羅馬尼亞在安全防衛、投資貿易（包含關鍵基礎建設、潔淨能源）等領域充滿關係發展潛力與機會。雙方並強調支持區域內盟友抵抗俄羅斯侵略的重要性。（編輯：唐佩君）1131114