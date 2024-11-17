UFC重量級之戰川普偕新內閣人選觀賽 觀眾熱烈歡迎

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（中央社紐約17日綜合外電報導）美國總統當選人川普（Donald Trump）與新內閣人選昨天赴紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）觀賞終極格鬥冠軍賽重量級之戰，他入場時受到觀眾熱烈歡迎。

法新社報導，終極格鬥冠軍賽（Ultimate Fighting Championship, UFC）主席懷特（Dana White）在主要賽事開始之前帶領川普進入場館；他是川普競選總統期間的重要支持者。

川普在喧鬧的音樂聲中進場並對觀眾揮手致意，許多觀眾也向他打招呼。他在現場觀看了5場比賽，直到今天凌晨1時30分才離開。

包括企業家馬斯克（Elon Musk）和拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）在內幾位川普的政治盟友， 一起出席這場綜合格鬥賽事。他們2人獲邀入閣，任務是帶頭改善美國政府效率不彰的問題。

獲得川普提名為衛生部長的小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）也到場觀賽。根據社群媒體X發布的照片顯示，他與川普一同搭乘川普的私人飛機前往賽事現場。

川普幾乎整晚都坐在懷特和馬斯克中間，全神貫注地觀看比賽，賽後偶爾離開座位、走向選手寒暄幾句。

這場賽事的焦點是「骨頭」瓊斯（Jon Jones）和米歐西奇（Stipe Miocic）之間的重量級冠軍爭奪戰。瓊斯獲勝後，在發表勝利感言時感謝川普，並與他握手。

現年37歲的美國選手瓊斯在比賽中完全掌控局面，不僅阻止對手發揮拳擊技巧，並以一記猛烈的後踢擊倒米歐西奇，使後者緊抱身體倒在擂台上。

瓊斯獲勝後在八角籠內開心地說：「那一記攻擊，老兄，無論你多強悍，肝臟就是肝臟（意指不堪承受攻擊）。」（譯者：王嘉語/核稿：洪啓原）1131117