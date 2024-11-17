川普2.0財長該選誰 馬斯克挺盧特尼克推動變革

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）在美國總統當選人川普的財政部長人選上，億萬富豪馬斯克與獲提名擔任衛生部長的小羅勃甘迺迪，都替川普政權交接小組主席之一的盧特尼克背書。

路透社報導，川普尚未提名下任財政部長，但有兩大熱門人選，一是政權移交小組共同主席、金融公司費茲傑羅（Cantor Fitzgerald）執行長盧特尼克（Howard Lutnick），二是出身南卡羅來納州的投資家貝森特（Scott Bessent）。

知情人士表示，川普一直掙扎著是要在這兩人之間擇一還是要考慮其他人選。

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）表示，貝森特會是個「一成不變的選擇」。

馬斯克在社群平台X表示：「一成不變正讓美國走向破產，因此我們無論如何都需要變革。」他說：「更多人就此發表意見，供川普參考反饋會是件有趣的事。」

另外，小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）則是在社群媒體發文表示，比特幣是「自由的貨幣」，而「沒有人比盧特尼克更支持比特幣」 。不過，他拼錯了盧特尼克的名字。

川普是否會受到馬斯克和小羅勃甘迺迪評論的影響，目前不得而知。據說他這幾天原本就快要選定貝森特，但後來殺出盧特尼克這個程咬金。

截至今天下午，川普尚未正式做出任何宣布。

貝森特的代表尚未立即針對馬斯克的貼文置評。費茲傑羅證券公司則拒絕置評。

馬斯克在川普核心圈的影響力日增，本週稍早獲任命為「政府效率部」（Department of Government Efficiency）共同領導人，目前正下榻川普位在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖俱樂部（Mar-a-Lago），協助總統當選人籌組新政府。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1131117