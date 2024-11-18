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印度：成功測試極音速飛彈 躋身少數精英國家之列

2024/11/18 09:38（11/18 09:53 更新）
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印度表示16日在奧里薩邦成功試射國產遠程極音速飛彈。（圖取自facebook.com/RajnathSinghBJP）
印度表示16日在奧里薩邦成功試射國產遠程極音速飛彈。（圖取自facebook.com/RajnathSinghBJP）
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（中央社新德里17日綜合外電報導）印度今天表示，已經成功測試一款國產遠程極音速飛彈，在軍事發展上達到關鍵里程碑，印度因此躋身少數擁有這項先進技術的國家之列。

全球對極音速武器的推動反映了部分國家的努力，例如印度、中國、俄羅斯和美國都在致力開發先進的遠程飛彈。

印度政府在聲明中表示，此一飛彈是由國防研究暨發展組織（Defence Research and Development Organisation）與業界合作夥伴共同開發，目標在為武裝部隊配置射程超過1500公里的有效載荷飛彈。

聲明說：「飛行數據…證實終端操作成功，並以高度準確度達成目標擊中。」

政府聲明說，此次試射是在16日於奧里薩邦（Odisha）東岸外海的阿卜杜勒卡拉姆島（Abdul Kalam Island）進行。

印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）在社群平台X發文表示，這次測試是「歷史性成就」，並說這個成就讓印度躋身擁有此類關鍵先進技術的精英國家之列。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1131118

#印度
#飛彈
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