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印度富豪阿達尼涉嫌行賄2.65億美元 遭美檢起訴

2024/11/21 11:54
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（中央社紐約20日綜合外電報導）美國檢方今天表示，印度大亨阿達尼（Gautam Adani）涉嫌向印度政府官員行賄2.65億美元（約新台幣86.3億元），並對投資者隱瞞行賄行為，在紐約遭到起訴。

阿達尼的商業帝國阿達尼集團（Adani Group）橫跨煤炭、機場、水泥和媒體等領域，近年來因被控詐欺和股市崩盤而受到撼動。

阿達尼與印度教民族主義總理莫迪（Narendra Modi）交情甚篤，兩人皆來自古茶拉底邦（Gujarat）。阿達尼被控同意向印度官員行賄約2.65億美元，以獲得利潤豐厚的太陽能供應合約。

當局表示，這些交易預計將在大約20年內產生超過20億美元的稅後利潤。

檢察官辦公室告訴法新社，阿達尼和另外7名被告皆未遭到拘留，其中包括他的侄子薩加（Sagar Adani）。

檢方表示，被控為阿達尼同夥的其中一人仔細追蹤行賄款項，用他的手機記錄向官員提供的賄款。

美國司法部副助理部長米勒（Lisa Miller）表示：「這份起訴書指控其計劃向印度政府官員行賄超過2.5億美元，並向投資者和銀行撒謊以籌集數十億美元，以及妨礙司法公正。」

路透社報導，此案涉嫌違反美國反賄賂的法律「海外反腐敗行為法」（Foreign Corrupt Practices Act）。

阿達尼集團和印度駐華盛頓大使館皆未立即回應置評要求。

根據財經雜誌「富比世」（Forbes），62歲的阿達尼身價高達698億美元，為全球第22大富豪，也是印度第2大富豪，僅次於亞洲首富、信實工業公司（Reliance Industries Ltd.）董事長安巴尼（Mukesh Ambani）。

檢方表示，其中7名被告是在涉案期間居住在印度的印度公民，另1人則是居住在新加坡的法國和澳洲雙重國籍者。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1131121

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