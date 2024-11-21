印度大亨阿達尼遭美檢方控涉嫌行賄 集團發聲明反駁

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（中央社新德里21日綜合外電報導）美國檢方以涉嫌行賄事由起訴印度大亨阿達尼（Gautam Adani）後，阿達尼集團今天發布聲明稱指控不實。印度反對派領袖拉胡爾．甘地則指控總理莫迪「包庇」這位億萬富豪。

法新社報導，美國檢方表示，阿達尼為了重要的合約，涉嫌向印度政府官員行賄2.65億美元（約新台幣86.3億元），並對投資人隱瞞行賄行為，他在紐約遭到起訴。阿達尼的商業帝國阿達尼集團（Adani Group）今天盤中股價應聲重挫。

拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）在首都新德里舉行的記者會說道：「我們要求立刻逮捕阿達尼，但想也知道這是不可能的事，因為莫迪（Narendra Modi）正在包庇他。」

阿達尼集團的子公司股價受到重創之際，亞洲股市今天普遍下跌，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）最新公布的獲利優於預期，但不如投資人期望；同時，加密貨幣比特幣（Bitcoin）盤中價格再創歷史新高，朝10萬美元關卡邁進。

阿達尼集團旗下數家上市子公司今天早盤股價崩跌，有些甚至重摔逾20%。該集團事業版圖涵蓋煤炭、機場、水泥及媒體等領域。

這對阿達尼集團無疑是雙重打擊。去年美國公司興登堡研究（Hindenburg Research）才發布重磅報告、宣稱阿達尼集團「在過去數十年明目張膽操縱股價和進行會計詐欺」，導致該集團陷入一團亂。

阿達尼集團旗艦公司阿達尼企業（Adani Enterprises）今天盤中股價重挫逾20%、阿達尼綠色能源公司（Adani Energy Solutions）股價大跌近20%，阿達尼港口及特別經濟區公司（Adani Ports & Special Economic Zone）股價也挫跌12%。

阿達尼集團今天發布聲明指稱，「美國司法部及美國證券交易委員會（SEC）對阿達尼綠色能源公司（Adani Green Energy）多名董事做出的指控毫無根據，並且予以否認」，並補充說「將尋求一切可能的法律途徑」。

聲明補充說，「阿達尼集團一直秉持並且堅定致力於在所有事業營運的司法管轄區維持最高標準的治理、透明度以及法規遵循」。

這份起訴書指控阿達尼與多名下屬向印度政府官員行賄逾2億5000萬美元，以取得獲利豐厚的太陽能供電合約。

美國當局表示，這些交易預估將在約20年內產生逾20億美元稅後獲利。檢察官辦公室告訴法新社，阿達尼和包含他侄子薩加（Sagar Adani）在內的另外7名被告皆未遭到拘留。（譯者：洪啓原/核稿：陳政一）1131121