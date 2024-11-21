台灣防疫典範 教廷宗座科學院長：汲取教訓意義重大【專訪】

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（中央社記者黃雅詩羅馬21日專電）台灣應對COVID-19疫情成為全球典範，教廷宗座科學院長涂克森樞機受訪指出，國際現今仍應從疫情汲取教訓，致力破除疫苗迷思，探索草藥療效，針對疫情暴露教育與就業體系、食物供應鏈的脆弱性，提出改善之道。

教廷宗座科學院（Pontifical Academy of Sciences）創始於1603年，是歐洲最古老科學院，成員包括多位諾貝爾獎得主。院長涂克森（Peter Turkson）樞機主教昨天接受中央社專訪，談到前副總統陳建仁、前中研院長翁啟惠、台灣旅美教授紀駿輝日前出席會議分享台灣防疫成功經驗，並與各國專家共商，如何應對未來全球疫情挑戰。

涂克森表示，宗座科學院過去曾兩度以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）為主題舉行會議，從科學與醫療層面切入，這次會議聚焦「社會韌性」，從疫情帶給人類的衝擊與後果，展望未來因應措施，相當具有參考價值。

涂克森解釋，他自身參與的角色轉換就很有趣，在擔任科學院院長前一職務，是擔任教廷「促進整體人類發展部」部長，當時正好碰到COVID-19疫情爆發，教宗指示他成立專案小組，透過視訊會議等各種方式和各界接觸，了解疫情衝擊、防疫經驗、解決方案，再基於各地需求籌措支援物資。

涂克森說，當時透過專案小組機緣，台灣駐教廷大使館捐贈了許多呼吸器、口罩，給全世界需要的國家，此專案小組的任務不僅要與各國單位保持聯繫，另一任務是提供疫情最即時資訊給教宗方濟各（Pope Francis）， 讓教宗據此向世界發言。

涂克森表示，他過去有處理疫情實際經驗，如今則在科學院會議檢討疫情影響，他認為這種回顧非常重要，因為台灣一定也有許多人聽過一種說法，宣稱接種COVID-19疫苗有害，包括他家族都有成員認為接種疫苗會造成生病、死亡、後遺症，在疫情當下局勢變化很快，無暇顧及細節，現在是回頭用科學角度檢視疫苗的好時機。

涂克森表示，從整體公衛措施面，COVID-19疫情也帶來許多一般性教訓，最基本的是「推廣良好衛生習慣」，包括勤洗手、戴口罩、打噴嚏要遮住口鼻，這些良好公衛習慣若被延續下來，不只可對抗疫情再起，對預防各種病毒感染也都有助益。

談到社會韌性議題，涂克森分析，COVID-19疫情暴露了人類社會許多從前未被注意的「脆弱性」，包括就業結構與教育體系的缺失，很多人在疫情中失業，孩童因為隔離不能去學校，要遠距學習面臨困難。

涂克森說，他來自非洲迦納，「食物供應鏈」的脆弱性更是切身議題，在歐洲大城市如羅馬，人們在疫情時仍可透過連鎖超市購買食物，「但在我生長的世界，迦納需要從農村供應食材到市場，因為疫情人們不能旅行，市場上就會找不到食物。」

除了社會韌性議題，涂克森說，COVID並未完全消失 ，現在醫界仍在探討「新冠長期症狀」（long COVID），它的定義為何，是否還算一種COVID都有辯論，但許多臨床症狀確實存在且影響人類生活，必須加以了解以因應下次可能爆發的疫情。

涂克森表示，在研發預防性疫苗之外，也希望人們不幸染疫時，能獲得更有效治療藥物，因此科學界需要鼓勵政府、藥廠積極投入研發。

台灣在疫情時曾研發中藥「清冠一號」，涂克森表示，植物性草藥在疫情中被認為很有療效，此次有一位非洲喀麥隆主教與會，他來自草藥學家族，在COVID-19爆發時他曾用一些植物研發治療草藥，他此次在會中特別把產品送給一些專家，或許透過科學實驗室檢驗，能證實這些藥草有無副作用，或有無真實療效。

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涂克森說，疫情凸顯了植物性草藥的功效，尤其對一些無法輕易享受現代醫療的國家更重要，在疫情時期，曾有位美國政要來拜訪他，對方幕僚事前特別提醒，希望不要談到治療疫情草藥的話題，怕引起某些團體不快，但他相信研發治療方式重點應該「不是經濟、而是生命」。

涂克森表示，此次COVID-19影響檢討會議，將匯集包括台灣經驗等各方專家意見，寫成一份各語言版本的聲明，提供給國際產官學界，同時替未來提出建議，萬一再度爆發全球性疫情，希望人類社會可以避免重蹈覆轍。（編輯：田瑞華）1131121