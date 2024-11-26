澳擬禁青少年使用社媒 X等平台嚴正關切批倉促

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（中央社墨爾本26日綜合外電報導）一些社群媒體公司今天指稱，澳洲政府擬禁16歲以下青少年使用社群媒體平台的提案「太過倉促」，並對可能引發的意想不到後果表示「嚴重擔憂」。

法新社報導，澳洲這項具有里程碑意義的立法，將迫使社群媒體公司防止青少年使用其平台，否則將面臨高達5000萬澳元（約新台幣10.7億元）的罰款。

X、Snapchat、TikTok和Meta等平台批評，澳洲政府只給相關利益公司24小時提出意見，不但缺乏協商溝通，相關立法如何運作的細節也不夠充分。

社群平台X在提交的資料中表示，X平台「嚴重關切」這項禁令將對兒童產生的「負面影響」，又說這法案侵犯兒童的「言論自由及取得資訊的權利」。

澳洲是試圖整頓社群媒體的先鋒國家之一，而擬議提出的年齡限制，將是世界上為保護兒童所做的最嚴格措施之一。

澳洲政府上週提交給國會的草案，也包括強有力的隱私條款，要求技術平台刪除蒐集到的任何年齡驗證資訊。

澳洲政府正試圖在本週批准這項法律，趕在國會年底休會前通過。

臉書（Facebook）和Instagram的母公司Meta在提交的文件中表示，這禁令以目前的形式來看終將「失敗」，因為沒有與利益相關者進行足夠的協商。Meta說：「應該花更多時間讓這項法案更臻完備。」

短影音平台TikTok則提出有關隱私權條款的疑慮，其提交的文件指稱：「若這項法律倉促通過，可能會帶來進一步意想不到的後果。」（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1131126