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越共同意重啟核電計畫 居民盼當地發展不受影響

2024/11/26 19:54
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（中央社記者陳家倫河內26日專電）越共中央已基本同意重新啟動在寧順省的核電投資計畫，並繼續研究核電計畫。住在核電廠規劃區內的民眾則有些憂心，盼當地發展不受影響，並讓民眾獲得妥善安置。

越南民智報（Dan Tri）報導，越共中央25日同意重啟越南的核電計畫，根據越共中央辦公廳的通告，越共中央基本同意重啟寧順省（Ninh Thuan）的核電投資計畫，並將持續研究越南的核電計畫。

越共中央總書記蘇林（To Lam）指出，越共中央一致同意重啟越南核電計畫的方針，並繼續研究寧順省的核電投資計畫。他強調，這是一項對於發展國家能源基礎設施至關重要的工作，以滿足國家發展需求。

西貢解放日報報導，寧順省順南縣（Thuan Nam）富定鄉（Phuoc Dinh）和寧海縣（Ninh Hai）永海鄉（Vinh Hai）2005年被選為寧順核電一、二期投資計畫建設基地，2009年獲越南國會批准，原定2014年動工，後改為2015年。2016年11月，越南國會通過決議，停止投資計畫。

因為核電計畫走走停停，當地發展過去多年來都籠罩在不確定的陰影中，進而影響人民生活，直到2016年計畫喊卡之後，當地才逐步恢復發展，在聽聞越南將重啟當地核電計畫，居民們擔心，生活可能再次面臨困難。

當地居民阮成國（Nguyen Thanh Quoc）表示，聽到政府提出重啟核電計畫的建議後，大家擔心會失去生計。但既然是為了國家利益就得支持，只希望國家制定合理的補償政策、妥善安置並保障居民的就業和穩定生活。

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當地居民阮成瑜（Nguyen Thanh Du）說，當前應該優先改善和穩定居民生活，對於先前計畫帶來的損失和不便，國家應給予關懷和支持。若核電計畫重啟，必須明確、具體，讓居民了解當中利益和重要性，才能贏得支持。

越南近年來積極招商引資，但供電能力一直遭受質疑，越南政府9月責成越南工商部研究各國核電發展經驗，並對越南發展核電提出建議。官方認為，研究發展核電可以幫助補充電力，降低對環境造成的風險。（編輯：韋樞）1131126

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