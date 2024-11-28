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斯特蘭蒂斯暫停北義生產線 歐洲電動車前景添憂

2024/11/28 20:37
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（中央社記者黃雅詩羅馬28日專電）中國傾銷與歐盟碳排政策持續衝擊歐洲電動車市場。汽車大廠斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）宣布，12月2日起將暫停在北義杜林（Torino）附近的重要生產線，工會憂慮裁員潮再起，警告「情勢十分嚴峻」。

斯特蘭蒂斯集團執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）今年10月曾在義大利國會說明指出，消費者因電動車昂貴卻步，歐盟現行碳排規範卻加重汽車製造商40%成本，加上中國製電動車成本較歐洲同業低30%，這兩者將歐洲汽車業壓得喘不過氣。

杜林是北義汽車製造重鎮，斯特蘭蒂斯集團在杜林附近的米拉菲奧里（Mirafiori）設有大型工廠。斯特蘭蒂斯集團昨天宣布，自12月2日到17日暫停該廠生產線活動，隨後在12月18日至1月5日，整個工廠將配合耶誕、新年節慶休假。

義大利媒體LaPresse報導，斯特蘭蒂斯集團暫停米拉菲奧里廠生產線，是因該廠製造的97%車輛都是銷往歐洲市場，但「歐洲電動車銷售市場前景充滿不確定性」；此外，斯特蘭蒂斯對中國、美國的豪華車銷量也無法維持穩定。

報導指出，斯特蘭蒂斯集團今年1到10月旗下的純電動車（BEV）銷量較去年同期減少了54%，且在義大利純電動車的市場占比也很低，大約僅有4%。集團的電動車製造面對雙重夾擊，包括歐洲電動車市場需求萎縮，以及亞洲低價競爭造成的產能過剩。

義大利媒體FanPage報導，對於將在12月停工整整一個月，北義米拉菲奧里廠的工會感到憂心忡忡，工會擔心到2025年將延續停工狀態，並悲觀認為「明年對義大利汽車業又是糟糕的一年」。工會呼籲義大利總理召開專門會議解決問題，避免讓汽車製造業在義大利消失。（編輯：田瑞華）1131128

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