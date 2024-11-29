歐盟理事會新主席柯斯塔：團結是歐盟生存血液

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（中央社記者田習如布魯塞爾29日專電）歐盟理事會主席今天舉行交接儀式，葡萄牙前總理柯斯塔將於12月1日正式上任。全球地緣政經情勢遽變下，歐盟決策常被嫌緩慢、難達共識，他矢言促進團結，強調「團結是歐盟的生存血液」。

歐洲聯盟理事會（European Council）是由27個成員國政府首長組成，理事會主席除了對外代表歐盟，對內最重要工作是召集高峰會、安排議程並協調獲取共識。

比利時籍的現任主席米歇爾（Charles Michel）今天將象徵性的議事鈴交給柯斯塔（Antonio Costa），完成交接儀式。柯斯塔的任期將在週日正式生效，恰好與剛獲得歐洲議會（European Parliament）投票通過的新一屆歐盟執行委員會（European Commission）同步上任，意味歐盟三大機構終於全面展開新人新政。

柯斯塔在交接儀式致詞表示，他的使命植基於歐盟的團結及尊重多元價值，「我未來工作的每一天都將致力促進歐盟團結，並珍惜歐盟27國自然形成的多元性」。

63歲的柯斯塔被賦予團結歐洲的高度期待，至少歐媒和評論者都認為他在與連任執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）的關係上，會比米歇爾改善許多。米歇爾與范德賴恩冰冷互動已是公開的秘密，過去不時捲起歐盟茶壺裡的大小風暴。

網路政治媒體Politico歐洲版報導，范德賴恩已表示將每兩週與柯斯塔會談，確保雙方在重要資訊上同步。

柯斯塔在上任前也提出改善議事效率的構想，包括大約每2個月舉行一次的歐盟高峰會，過去經常連夜開到隔日凌晨才結束並隨之舉行記者會，柯斯塔則表示將使議程「今日事今日畢」。

「歐洲動態」（Euractiv）則指出柯斯塔雖是老練政治人物，但欲協調27國的挑戰在於他隸屬中間偏左的社會黨派，而歐盟多數成員國目前執政黨都屬於中間偏右的最大黨團「歐洲人民黨」（EPP），對歐盟決策的牽制力極大。

此外，還有像匈牙利奧班（Viktor Orban）政府這種經常與歐盟主流唱反調的成員，使得柯斯塔未來工作十分不易。（編輯：田瑞華）1131129