羅馬尼亞國會大選在紛擾中登場 極右派可望有所斬獲

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（中央社布加勒斯特1日綜合外電報導）羅馬尼亞憲法法院上週裁決重新計算總統大選首輪投票的選票，民眾猶有餘悸之際，今天將重返投票所選出國會議員。極右派看好在選舉中勝出，未來此一北約（NATO）國家的外交政策恐將改變。

法新社報導，羅馬尼亞11月24日舉行總統大選首輪投票，鮮為人知的極右派候選人、同時也是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）崇拜者的喬吉斯古（Calin Georgescu）取得領先並進入決選。不過憲法法院11月28日諭令重新計算選票，此舉引發政局陷入混亂。

儘管有人指責俄羅斯介入並涉嫌透過TikTok干擾選舉，今天的國會選舉仍依既定時程進行。

羅馬尼亞各地投票所上午7時（台灣時間下午1時）開放，晚上9時關閉。出口民調將於投票結束後不久公布，第1份正式結果預計今天稍晚出爐。

這次羅馬尼亞總統大選遭指控有違規行為與可能受到干擾，加上獨立觀察員被拒絕參與重新計票，人們對選務透明度的憂心已顯現。

智庫「專家論壇」（Expert Forum）選舉研究專家帕烏（Septimius Parvu）表示，羅馬尼亞憲法法院重新計票的裁決產生「許多負面影響」，包括削弱民眾對官署的信心。

美國駐羅馬尼亞大使館強調：「在此一關鍵時期作出的任何決定，都不應限制羅馬尼亞人自由投票的權利，也不應進一步危及選舉過程的可信度。」

帕烏並指出，羅馬尼亞憲法法院的裁決卻可能會助長極右勢力的發展。

北約成員國之一的羅馬尼亞擁有1900萬人口，它始終努力對抗區域內日益高漲的民族主義情緒。不過專家表示，隨著民眾對於通貨膨脹飆升的憤怒、憂心捲入俄羅斯在鄰國烏克蘭的戰爭，如今羅馬尼亞面臨前所未有的局面。

布加勒斯特市民索林（George Sorin）表示，他希望極右派能在選舉中取得好成績，現在的國會主要是服務「布魯塞爾（北約）與烏克蘭」的利益，而不是「國家利益」。

即將卸任的總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）表示，今天的投票將決定羅馬尼亞未來，羅馬尼亞「或將仍是一個自由與開放的國家，或將陷入有害的孤立狀態與黑暗的過去」。

過去30年，羅馬尼亞的政治版圖一直由兩個主要政黨形塑；但分析人士預測，今天的投票結果將出現一個支離破碎的國會，影響未來政府組成的機會。

民調顯示，3個極右政黨預計將可獲得超過30%的選票。其中羅馬尼亞人團結聯盟（AUR）以超過22%的支持率在最新民調中名列前茅，聯盟領袖西米昂（George Simion）在總統大選中拿下了近14%的選票。

西米昂是美國候任總統川普的粉絲，他最近告訴支持者：「我們站在這裡，生機勃勃，人數比以往任何時候都要多，在我們眼前有著巨大的機會。」

近年來，大約30%的羅馬尼亞人接受了極右派觀點，儘管他們並非總是在投票中給予支持。

拉斯科尼（Elena Lasconi）領導的親歐政黨「拯救羅馬尼亞聯盟」（USR）已示警，羅馬尼亞面臨著「歷史性對抗」，一邊是希望「維護羅馬尼亞年輕的民主」，一邊是希望「重返俄羅斯的勢力範圍」。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1131201