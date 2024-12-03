通緝俄羅斯、以色列等國領袖 ICC院長坦言受威脅

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（中央社東京3日綜合外電報導）國際刑事法院（ICC）因針對俄羅斯總統蒲亭與以色列總理尼坦雅胡等人發布逮捕令而受到矚目，院長赤根智子昨天表示，「（ICC）彷彿被視為恐怖組織一般受到威脅」。

日本電視台（Nippon TV）報導，位於荷蘭海牙的國際刑事法院昨天召開年會，赤根在會議上說，國際刑事法院暴露在危險之中。

國際刑事法院有124個締約國，2023年3月以俄羅斯2022年2月侵略烏克蘭後涉嫌非法驅逐烏國孩童的戰爭罪為由，對蒲亭（Vladimir Putin）發出國際逮捕令。赤根是裁定發出逮捕令的3名法官之一，後來俄羅斯通緝赤根作為報復。

另外，國際刑事法院檢察官今年稍早決定基於加薩戰爭，針對以色列官員聲請逮捕令，美國聯邦眾議院隨即於6月通過制裁國際刑事法院的法案。

國際刑事法院已於上月以涉嫌戰爭罪與危害人類罪為由，對尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、以色列前國防部長葛朗特（Yoav Gallant）、巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）軍事首領戴夫（Mohammed Deif）等人發布逮捕令。

赤根在演講中沒有點名俄羅斯或美國，但她說：「有（聯合國安全理事會）常任理事國威脅要對我們施加嚴厲的經濟制裁，彷彿我們是一個恐怖組織，這使ICC的存在面臨危機。」

共同社報導，赤根也在年會上表示，「將追求正義，持續維護殘暴行為受害者的尊嚴與權利」，強調不會屈服於壓力，並呼籲締約國團結一致。（譯者：楊惟敬/編輯：曾依璇）1131203