總理上任3個月垮台 不信任動議過關加深法國危機

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（中央社巴黎4日綜合外電報導）法國國會議員今天通過對政府的不信任動議，加深這個歐洲聯盟第2大經濟體的危機，也威脅到當局在立法和控制龐大預算赤字的能力。

綜合法新社和路透社報導，在極右派與左翼議員聯手下，針對總理巴尼耶（Michel Barnier）的不信任動議最終在577席國會中以過半的331票過關。

法國國會今天通過不信任動議，是繼1962年總理龐畢度（Georges Pompidou）以來首見；而巴尼耶上任短短3個月就倒台，也是法國自1958年進入第五共和（Fifth Republic）以來最短命的總理。

巴尼耶預計將於格林威治標準時間5日9時（台北時間5日下午5時）至總統府向馬克宏（Emmanuel Macron）遞交辭呈；總統府艾里賽宮（Elysee）表示，馬克宏並將於格林威治標準時間5日19時（台北時間6日凌晨3時）發表全國演說。

強硬左派和極右派之所以重懲巴尼耶，是因為他運用特殊憲法權力，在未經國會最終表決下，強行通過不得民心的部分預算。這項提案尋求削減600億歐元（約新台幣2兆589億元）開支，以減少法國不斷攀升的預算赤字。

極左政黨不屈法國（LFI）國民議會黨團主席帕諾（Mathilde Panot）告訴媒體說：「我們現在呼籲馬克宏下台。」她呼籲「提早舉行總統大選」，藉此解決日益加劇的政治危機。

馬克宏總統任期要到2027年才交棒，他昨天已斷然否決下台呼聲，說這樣的情況與「政治小說」無異。

法國如今面臨一段重大的政治渾沌期，而這已經讓法國主權債券和股票投資人不安。本週稍早，法國借貸成本一度超越了一般被視為風險要高得多的希臘。

不僅市場緊張，法國還得準備好因應公部門的罷工行動。在各大工會呼籲包括教師和空中交通管制人員在內的公務員明天罷工之下，危機感與日俱增。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1131205