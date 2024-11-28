民調：53%法國民眾不滿預算案 盼總理巴尼耶政府下台

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（中央社巴黎28日綜合外電報導）根據今天公布的法國公眾意見機構和菲杜奇（Ifop-Fiducial）所做民調，約53%法國民眾對總理巴尼耶（Michel Barnier）提出的預算案感到憤怒，希望巴尼耶政府下台。

路透社報導，民調顯示67%的民眾反對巴尼耶的預算案，該項提案的目標是透過增稅和削減開支600億歐元（約新台幣2兆589億元），以減少法國不斷攀升的預算赤字。

據12位來自不同政治光譜的消息人士透露，如果極右翼和左翼反對派提出不信任案，巴尼耶政府有可能會在耶誕節前、甚至是下週倒台。

法國公眾意見機構和菲杜奇公布的這項民調結果，是根據11月26日及27日針對1006名受訪者進行的調查，由南方電台（Sud Radio）委託進行。

此外，根據民調機構Elabe昨天為BFM電視台（BFM TV）進行的民調，63%受訪者認為若巴尼耶政府倒台，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）應該請辭。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1131128