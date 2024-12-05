中日官方忙改善雙邊關係 民間互動仍然冷淡

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（中央社台北5日電）第20屆「北京─東京論壇」4日在東京登場，中日雙方多名官員出席，展現對兩國關係的重視。然而相較於官方試圖營造熱絡，兩國民間卻冷淡，除了瀰漫厭惡情緒外，一份調查顯示，中國民眾認為「中日兩國關係很重要」的比例也大幅下降。

日本外相岩屋毅、前日本首相福田康夫及前中國人民銀行行長易綱等人，4日出席在東京登場的第20屆「北京─東京論壇」，中國外交部長王毅藉由視訊致詞時表示，中國對日本免簽「展示了中國人民的善意和開放」。

官方互動看似加溫，然而兩國民間的關係仍然相當微妙，甚至冷淡。共同社近日報導引述日本民間非營利團體「言論NPO」與中國國際傳播集團的共同調查結果，對日本印象不好的中國受訪者為87.7%，較去年同期增加24.8個百分點，為2005年以來次高；對中國印象不好的日本受訪者為89%。

同時，認為兩國關係很重要的中國受訪者只有26.3%，大幅下降33.8個百分點，創歷史新低。

據美國之音， 日本東京大學東洋文化研究所特任研究員黃偉修指出，從2012年以後，日本人對中國觀感不佳的比例大多都超過8成，「這不是一兩年，是長期以來就一直不佳」。

日本京都的立命館大學國際關係研究科教授中戶佑夫指出，近期日本民眾對中國的印象變得更不好有幾個原因，其中之一是日本民眾遭到一些中國人的攻擊，發生了一些悲劇，主流媒體也不斷報導這項消息；日本愛知大學現代中國研究學部教授加治宏基也指出，日本人在中國被不明原因殺害、拘留和起訴，但中國政府尚未對肇事者的動機做出解釋或回應，而日本輿論對中國的這種不確定性與不信任感也愈演愈烈。

中戶佑夫說，這代表日本政府在改善對中國的關係同時，也要考慮日本民眾的情緒。

黃偉修說，日本希望改善在中國的日本人人身自由和安全，但「問題都沒有解決」。雖然目前東海的情況已有一些改善，但仍取決於中方是否再去挑釁日本、以及中國如何處理台海和南海問題，「這些問題根本原因是中國方面的作為」。（編輯：謝怡璇）1131205