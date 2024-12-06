規模7強震撼動北加州海岸 海嘯警報解除

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（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）美國北加州近海今天發生規模7.0強烈地震後，當局對加州及俄勒岡州大片海岸發布海嘯警報，國家氣象局說共約470萬人處於警報範圍內，目前警報已解除。

法新社報導，根據美國地質調查所（USGS），當地時間上午10時44分（格林威治時間18時44分）發生這起規模7.0的地震，震源深度僅10公里，震央距離芬岱爾（Ferndale）約68公里。

美聯社報導，USGS預估，超過130萬人居住地近到可以感受到地震。

另有媒體報導，包括灣區在內的整個地區都有震感，有些人說他們感受到強烈晃動及腳下的滾滾波動。

美國國家氣象局（National Weather Service）在檀香山（Honolulu）的海嘯警報中心（Tsunami Warning Center）稍早發布警報表示：「根據初步地震參數…地震震央300公里範圍內的海岸可能面臨危險海嘯。」

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路透社報導，氣象局還說，加州與俄勒岡州約470萬居民處於海嘯警報範圍，包括舊金山（San Francisco）及周圍灣區的大片範圍；柏克萊市（City of Berkeley）警察局對市內部分區域發布疏散令。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，智慧型手機用戶一度接收到要他們立即移動到高處的警告，內容寫道：「一系列強勁的波浪和海流可能影響您附近的海岸。…您有危險，遠離沿海水域。」（譯者：楊昭彥）1131206