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北加州規模7.0地震 州長紐松發布緊急狀態

2024/12/6 07:20（12/6 08:11 更新）
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北加州近海5日早上發生規模7.0地震，震央位於圖中星號處。（圖取自美國地質調查所網頁earthquake.usgs.gov）
北加州近海5日早上發生規模7.0地震，震央位於圖中星號處。（圖取自美國地質調查所網頁earthquake.usgs.gov）
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（中央社記者張欣瑜舊金山5日專電）北加州近海今天早上發生規模7.0強震，加州州長紐松 （Gavin Newsom）表示正評估損失，已發布緊急狀態，並啟動州政府資源協助民眾、進行必要疏散。

規模7.0地震發生後，美國國家氣象局（National Weather Service）發出海嘯警報，隨後警報解除。紐松表示，儘管如此，州政府仍嚴加戒備以防破壞，特別是在加州北部的門多西諾（Mendocino）和洪堡郡（Humboldt County）等受到較大影響的地區。

▲美國灣區媒體ABC7 News在X上發布有關加州地震的影像。

紐松發布緊急狀態，同時表示正在與官員合作確保加州民眾安全，州長緊急服務辦公室已協調應對措施。紐松並提醒民眾，生活在加州，必須隨時做好面對地震的準備。

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle），舊金山消防局隊長蕭爾（Justin Schorr）指出，雖然海嘯警報隨即解除，民眾不應將警報看作虛驚一場，這是一個實際威脅，在地震發生約30分鐘後，舊金山官員即接到消息，預計海嘯將於中午12時10分抵達。他說，那只是估計的時間，不能心存僥倖，覺得自己能在短時間上到山坡。

舒爾說，有一些人遵守官員指令撤離，但同時有一些人向海岸線移動，試圖觀看海嘯。他警告，「當你能看到或聽到它（海嘯）時，就已經太晚了」。

美國地質調查所（U.S. Geological Survey）提醒餘震可能性，呼籲民眾做好防範措施。（編輯：周永捷）1131206

美國消防員5日在舊金山海灘旁巡邏，民眾則聚在地勢較高的地方觀浪。（美聯社）
美國消防員5日在舊金山海灘旁巡邏，民眾則聚在地勢較高的地方觀浪。（美聯社）
#紐松
#緊急狀態
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