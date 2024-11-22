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災害關聯死超越熊本地震 石川強震死難增至462人

2024/11/22 15:31（11/22 15:34 更新）
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日本能登半島1月1日發生7.6強震，輪島市建物倒塌。（共同社）
日本能登半島1月1日發生7.6強震，輪島市建物倒塌。（共同社）
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（中央社東京22日綜合外電報導）日本能登半島今年元旦規模7.6強震，石川縣內最新震災相關罹難人數再增15人，如今石川地震的「災害關聯死」案例總計達235人，已超越2016年熊本地震222人罹難。

日本放送協會（NHK）報導，2016年熊本地震當時兩度發生最大震度7級的劇烈搖晃，總計在熊本縣及大分縣共造成276人死亡，其中「災害關聯死」為222人。

而能登半島地震「災害關聯死」統計，本月13日由專家組成並召開的第12次審查會判斷，認為輪島市6人、能登町5人、穴水町4人也應歸入「災害關聯死」而這個3個地方之前就已先行認定。

如此今年初這場再能登半島的石川地震「災害關聯死」增至235人，連同直接死於地震的227人，總計罹難者攀升至462人，「災害關聯死」多於直接死亡。

報導指出，這應該是繼2011年311大地震之後，所導致「災害關聯死」人數最高的一起天災。

石川縣內仍有約200名死者遺族所提出的申請仍在審查，因此震災罹難人數未來很可能持續追加。

石川縣政府之前把其中2名「災害關聯死」案例，重複計算於直接死亡者中，經修正後已把直接死亡人數減少2人至227人。

「災害關聯死」與直接死於天災的罹難者不同，是指因為疲於避難生活、環境變化壓力等因素造成身體健康惡化而離世。若經地方政府認定為「災害關聯死」，罹難者家屬可依法獲得最多500萬日圓（約新台幣104萬元）災害救助金。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1131122

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