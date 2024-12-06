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北加州7.0地震 駐舊金山辦事處：台僑平安無災情傳出

2024/12/6 12:32（12/6 12:43 更新）
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（中央社記者張欣瑜舊金山5日專電）北加州今天發生規模7.0地震，一度傳出海嘯，部分地區進行疏散，海嘯警報隨後解除。北加州約有20萬名台灣僑民，駐舊金山辦事處表示已確認僑民平安，目前並無災情傳出。

加州州長紐松（Gavin Newsom）在地震發生後召開記者會，發布緊急狀態，並啟動州政府資源協助民眾、進行必要疏散。

總統賴清德在帛琉聽到地震消息後表示，加州發生強震，已經請相關單位注意災情發展，提供必要協助，包括救難等，期盼居民恢復正常生活。

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駐舊金山辦事處也指出，北加州僑民約20萬人，地震發生後，已確認僑民安全，目前一切平安，並無災情發生，也已呈報國內，將持續關注僑民情況。

這起地震的震央位於太平洋海域，距離加利福尼亞州洪堡郡（Humboldt County）尤利卡市（Eureka）沿岸約40英里（約64公里）。尤利卡位於舊金山以北約270英里。（編輯：田瑞華）1131206

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