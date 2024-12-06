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美不評論尹錫悅彈劾案 指戒嚴決策有許多問題待解答

2024/12/6 07:33（12/6 07:50 更新）
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韓國總統尹錫悅。（路透社）
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓5日專電）尹錫悅戒嚴令讓美國措手不及，「印太沙皇」、副國務卿康貝爾更說重話，指尹錫悅嚴重誤判後果。國務院副發言人巴特爾今天再次表示關切相關局勢，「決策過程有許多問題需解答」。他不評論尹錫悅彈劾案，相信將依法進行。

南韓總統尹錫悅於當地時間3日無預警宣布戒嚴又解嚴，後續輿論持續發酵，6大在野黨隔日一同向國會提交總統彈劾議案，預計7日於國會全體會議投票。

巴特爾（Vedant Patel）下午於例行記者會上回應相關提問時表示，美國對3日發生的局勢深感關切，這些決策過程中有許多問題需要解答。

「頒布戒嚴令以及這種措施對個人權利和自由的影響，無疑是需要極度嚴肅看待的問題」。

彈劾案方面，巴特爾說，這是南韓內部程序，相信將依南韓憲法進行。美國持續支持南韓法治及民主，因為這是美韓聯盟基石；美韓聯盟及夥伴關係超越雙邊任何一屆總統或政府。

他也指出，美國持續與南韓於美國或是首爾的夥伴保持聯繫。不過，國務卿布林肯（Antony Blinken）還沒有機會與南韓外交部長趙兌烈會談。

巴特爾說，美方關注的重點是美韓共同價值，例如支持自由開放的印太區域、妥善管理與中國的關係，以及朝鮮半島完全無核化。美國將持續與南韓合作推動這些議題。

尹錫悅上台後強調與美國建立更密切的關係，兩國自韓戰以來簽訂了共同防禦條約，駐韓美軍約有2萬8500人。學者評估，如今尹錫悅四面楚歌，雙邊近年加溫的夥伴關係將受波及。

美國智庫「東西中心」（East-West Center）資深研究員饒義（Denny Roy）昨天對美國軍事媒體「星條旗」（Stars and Stripes）表示，尹錫悅被迫下台可能會導致美韓聯盟及美日韓3邊夥伴關係進入「動盪期」。

美日韓去年首度舉行3方峰會，日本與南韓對全球議題的意見大致相同，也都有美軍基地，但由於日本1910年至1945年占領朝鮮半島遺留的問題，以往舉行這類峰會的可能性幾乎是零。3國今年11月宣布成立秘書處，負責協調行動深化印太區域韌性。

饒義說，「我們可能很快會同時迎來一位南韓自由派總統，他對美國的態度較不友好，對北韓的態度也沒那麼反對；以及一位新美國總統，他不只對同盟關係持懷疑態度，也仰慕金正恩」。

候任總統川普（Donald Trump）迄今未對南韓戒嚴事件發表評論。（編輯：田瑞華）1131206

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