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海地黑幫老大懷疑巫術害死小孩 下令屠殺至少184人

2024/12/9 22:00（12/9 22:09 更新）
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（中央社墨西哥市8日綜合外電報導）海地人權團體「全國人權捍衛網絡」今天說，海地首都貧民窟太陽城中，一名黑幫老大懷疑有年長者使用巫術導致他的孩子生病，下令屠殺逾百人。

綜合路透社和法新社報導，全國人權捍衛網絡（National Human Rights Defense Network）表示，所有被害者年齡都超過60歲。

全國人權捍衛網絡說，傑瑞米碼頭（Wharf Jeremie）黑幫首腦菲利克斯（Monel "Mikano" Felix）向一名巫毒祭司尋求建議，這名祭司指控當地的年長者透過巫術傷害小孩。菲利克斯在他的孩子生病後下令大屠殺。

人權團體說，幫派成員使用大砍刀和匕首，連續在6、7日屠殺年長者，總計100多人。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）表示，海地首都一名勢力龐大的黑幫領袖週末期間策劃的暴力事件，造成至少184人死亡。

太陽城（Cite Soleil）是海地首都太子港港口旁一個人口稠密的貧民窟，是海地最貧窮、最暴力的地區之一。

全國人權捍衛網絡說，菲利克斯的孩子7日下午死亡。

聯合國10月曾估計，菲利克斯的幫派成員人數約300人。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1131209

#聯合國人權事務
#法新社
#路透社
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