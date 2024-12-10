美防長：印太部署關鍵 駐日航艦將搭載F-35C匿蹤戰機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟華盛頓10日專電）美國國防部長奧斯汀9日在停靠日本的航艦喬治華盛頓號上指出，此航艦將搭載先進的F-35C匿蹤戰機中隊，美軍在印太地區的部署非常重要，因為中國有意、也日益有能力改變國際秩序。

奧斯汀（Lloyd Austin）正在日本訪問，這是他近4年任內第4次訪問日本、第13度訪問印太地區，也將是最後一次。他9日視察航艦喬治華盛頓號（USS George Washington），向艦上的海軍發表談話，表達感謝。

奧斯汀說，「當美國想表達關注的訊息時，通常會派出一艘軍艦。當美國想表達極度關注時，則會派出一個航母戰鬥群。你們正在做的事、你們參與的行動，意義重大，這是我們國家防務戰略的重要部分。」

他指出，中國是唯一有意改變以規則為基礎的國際秩序、也日益有能力這樣做的國家，這個戰略舞台就在印太地區。「我們希望這個地區能保持航行、飛行的自由。我們將與盟友和夥伴合作，確保做到這點。」

美軍核動力航艦喬治華盛頓號（USS George Washington CVN-73）11月下旬抵達日本神奈川縣的美軍橫須賀（Yokosuka）基地。

日本媒體11月底報導，這是喬治華盛頓號第2度駐防日本，這艘航艦2008至2015年曾部署於橫須賀基地，任務結束後回美國大規模改裝，包含更換反應爐的燃料棒；10月從加州聖地牙哥出港，期間參與過日本、美國、韓國在東海舉行的聯合軍演，之後抵達日本，接替5月返美的航艦雷根號（USS Ronald Reagan）。

奧斯汀指出，喬治華盛頓號重新啟航後，將搭載部署於日本南部岩國（Iwakuni）陸戰隊航空基地的先進F-35C戰機中隊。

美國國防部新聞稿指出，喬治華盛頓號搭載F-35C戰機將是美國在印太地區戰略部署的重要里程碑，這將是駐紮前線航艦的航空聯隊首次包含第5代戰機。

此外，奧斯汀接受媒體提問時，被問到中國在2027年攻台的可能性。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他指出，美國根據「 台灣關係法 台灣關係法小百科 Q：它是怎麼來的？ A：1978年12月美國卡特政府宣布將於1979年元旦與中華人民共和國建交，中斷與中華民國（當今的台灣）最早於1913年建立的外交關係。中華民國在美國國會的眾多支持者為了維繫與台灣的各種非官方關係，推動台灣關係法（The Taiwan Relations Act）的立法，4月10日經卡特總統簽署後，追溯自1979年1月1日生效。 Q：它的性質是什麼？ A：台灣關係法是美國的國內法，共18個條文，中文版約4600字。美國國內有人主張，因為它是法律，位階高於華府與北京的3個聯合公報（1972年上海公報、1979年建交公報與1982年的八一七公報）。中方則主張3個聯合公報是具有法律效力的外交文件。 Q：它對台灣的重要性是什麼？ A：台灣關係法與美中雙方簽訂的3個聯合公報常被稱為「1法3公報」，它們共同形成美國對台海兩岸政策的主要架構。 除了授權行政部門「繼續維持美國人民與在台灣人民間之商業、文化及其他關係，以促進美國外交政策，並為其他目的」，台灣關係法開宗明義點出此法是要「協助維持西太平洋的和平、安全與穩定」。 台灣關係法最能體現美國對台灣安全承諾的部分，是它的第2條B款指出：西太平洋地區的和平及安定符合美國的政治、安全及經濟利益，而且是國際關切的事務；美國決定和中華人民共和國建立外交關係之舉，是以台灣的前途將以和平方式決定的期望為基礎；任何企圖以非和平方式決定台灣的前途之舉 — 包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切；提供防禦性武器給台灣人民；維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力或使用其他形式的高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。 美國對台軍售以及美台之間在國防台灣方面的合作，都是根據以上條文。 Q：台灣關係法有無補強措施？ A：有。美國雷根政府在與中國簽署八一七公報的同時，私下向台灣提出「6項保證」，主要是抵消八一七公報有關美國對台軍售應逐年遞減的條文。2016年，美國國會參、眾兩院分別通過共同決議案，小幅調整對台6項保證的內容，並形諸國會文書，但這兩項共同決議案僅表達國會立場，並無法律約束力： 美國不贊成對台軍售設定期限

美國不認為可在台灣與中華人民共和國之間扮演調停角色

美國不會施加壓力要求台灣與中華人民共和國談判

美國對台灣主權的長期立場沒有改變

美國並無計劃修改台灣關係法

八一七公報的內容不表示美國在對台軍售之前會徵詢北京意見 此外，美國國會有部分友台議員認為，台灣關係法對於台灣一旦遭到中國軍事侵略，美國應如何因應的規範不夠明確（所謂的戰略模糊），因此在2000年提出台灣安全加強法，但並未通過。 2018年3月，川普總統將台灣旅行法（The Taiwan Travel Act）簽署生效，代表台美官員互訪的層級可以提高。 看更多 關閉 」的承諾，將持續協助台灣獲取所需的防衛能力。美國不希望看到任何片面改變台海現狀的行為，也對此表達得很清楚。

奧斯汀表示，外界對中國國家主席習近平會做什麼決定有很多揣測，但他重申，他不認為中國攻台是迫切、不可避免的。美國的目標是繼續與志同道合的夥伴和盟友合作，確保維持自由開放的印太地區，目前在這方面做得很成功。（編輯：韋樞）1131210