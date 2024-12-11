不是東京大學 日本皇室悠仁親王考取筑波大學

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本皇室秋篠宮長男悠仁親王日前被傳出可能以推薦入學方式進入東京大學，但日媒今天報導，悠仁已透過推薦入學方式考取國立筑波大學，明年4月將成為大一新鮮人。

目前日本皇室內僅3人具皇位繼承資格，依序為59歲的秋篠宮文仁親王（日皇德仁弟弟）、18歲的悠仁親王（文仁兒子），及89歲的常陸宮正仁親王（德仁叔叔）。年輕一輩的繼承人僅剩悠仁。

日本富士新聞網報導，悠仁已藉由推薦入學方式考取國立筑波大學，2025年4月將成為大學新鮮人，也是戰後出生的皇室成員就讀國立大學第一人。

悠仁目前就讀筑波大學附屬高中3年級，11月28日起一連兩天在筑波大學應試，並在今天順利錄取。

悠仁從小就對蜻蜓有著濃厚興趣，一直以來持續進行棲息環境等調查研究，2023年11月首度發表名為「赤坂御用地的蜻蜓樣貌」學術論文。因此，悠仁就讀大學後，希望學習昆蟲與自然環境等領域知識。

悠仁父親文仁去年在記者會上表達尊重兒子志向的想法說，「最重要的是本人想做什麼」。

日本放送協會（NHK）報導，悠仁是二次大戰後的皇族中，從小學到高中都在學習院以外的學校就讀第一人。（譯者：黃名璽）1131211