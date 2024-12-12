14年不間斷人權校外教學 德師生抗議籲正視中共暴政

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林尚縈柏林12日專電）每年12月10日是世界人權日，柏林中國駐德國大使館前展開一場連續舉辦14年的另類「校外教學」，現場超過百名德國高中生，在攝氏零度氣溫中手持標語高喊「西藏自由」、「香港自由」，呼籲正視中國政府壓迫少數族裔與異議人士。

這場示威由國際筆會和平委員會（PEN International）副主席廖天琪，與萊茵-馬斯高職 （Rhein-Maas Berufskolleg）宗教教育教師庫納 （Roland Kühne）聯合發起。

「宗教課」是德國義務教育常規課程，沒有信仰的學生可選擇「倫理課」替代，2種課程類似台灣公民課，學生能藉由課堂了解普世價值、培養哲學思考與公民意識。

2010年，中國民運領袖人物劉曉波（2017年逝世）獲諾貝爾和平獎。庫納當時在課堂上與學生分享劉曉波因被中國當局限制出境、無法領獎，學生因此自發決定前往柏林中國大使館抗議。

14年來，在每年的世界人權日，庫納都會與那一屆學生從德國西部邊境城市坎培（Kempen），搭7小時漫長車程到首都柏林，透過抗爭行動、與國際人權組織或流亡異議者的實際交流，了解世界正在發生的人權問題。

今年庫納的「人權校外教學」，有來自世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）、德國西藏（圖博）倡議組織（Tibet Initiative Deutschland）、國際人權協會（IGFM）代表，他們要求中國當局釋放維吾爾學者、經濟學家伊力哈木．土赫提（Ilham Tohti）。

伊力哈木．土赫提為2019年歐盟人權獎項「沙卡洛夫獎」得主，10年前因創立促進維吾爾族權益與文化保存的網站「維吾爾在線」（Uyghur Online）遭中國政府判處無期徒刑，現被關在烏魯木齊一所監獄中。

一名世界維吾爾代表大會成員演說時，首先感謝庫納與學生持續關注中國人權問題，為維吾爾族、西藏與香港，及所有追求尊嚴與人權之人發聲。

當這名成員揭露新疆地區的職訓中心實為勞改營、新生兒取名需經政府審批等極端控制措施時，現場學生一片驚呼，有學生說雖然過去曾在課堂與新聞中了解到中國正透過強迫勞動等系統性壓迫手段，消滅維吾爾人的身分認同，但實際聽到親歷者分享，感受完全不同。

來自不同族裔的幾位高一學生告訴中央社，他們非常受維吾爾、西藏及香港流亡異議人士追求自由的精神所感動，也認為不管有著什麼樣的膚色或族裔，每個人都該平等被對待。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

庫納向學生強調，「現在不僅是為中國的人權而來，也在為自己的未來行動。」在這群學生中，有許多是幼年在難民危機時，隨父母到德國尋求庇護的敘利亞移民，庫納也藉活動鼓勵他們，不管是中國還是敘利亞，終有一天會成為人人都能生活在和平與尊嚴中的自由之地。

這場第14年的「人權校外教學」持續近3小時，來自不同人權組織的抗爭人潮漸散去，而柏林中國駐德國大使館辦公室的窗戶始終緊閉。（編輯：張芷瑄）1131212

12月10日世界人權日，柏林中國駐德國大使館前，香港時代革命旗幟與中華民國國旗飄揚，要求中國正視自由與人權。中央社記者林尚縈柏林攝 113年12月12日

德國西藏倡議組織在柏林中國駐德國大使館前抗議，表示西藏（圖博）是一個充滿靈性與壯麗景色的國度，卻成為自由遙不可及之地，認為其語言、文化與身分正受到中共威脅與侵蝕。中央社記者林尚縈柏林攝 113年12月12日

旅居科隆的「國際筆會和平委員會」副主席廖天琪（左）連續14年在世界人權日和德國教師庫納共同赴柏林中國大使館抗議，她長年聲援中國異議人士，今年邀請被中國通緝的袁弓夷（右）等3名人士，向學生說明香港反送中運動始末。中央社記者林尚縈柏林攝 113年12月12日