智庫兵推台海戰爭 結果暗示美無須為威懾中國提高核能力

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（中央社倫敦14日綜合外電報導）美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）與麻省理工學院（MIT）所做的兵棋推演暗示，即使美國進一步增強核武能力，對於中國是否在台海戰爭中使用核武幾乎沒有影響。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，越來越多美國專家曾建議華盛頓應獲取更多核能力，包括新的戰術武器。使得美中兩國呈現展開核武競賽的跡象。

但由戰略暨國際研究中心與麻省理工學院旗下1兵推實驗室所做的桌上演習暗示，美國除了當前的核武現代化計畫之外，若再增強核能力，並不會使得美中為了台灣爆發衝突時，美方的核威懾加強。

這次兵推並非評估中國或美國訴諸核武的可能，而是研究在假想的2028年台海戰爭中，哪些軍事情況可能會讓中國或美國的戰場指揮官尋求使用核武，以及此舉會如何影響戰局。

中國幾十年來專注於取得在遭遇任何敵人核打擊時予以報復的能力，而非尋求與世界兩大核子強國平起平坐。

影片來源：Center for Strategic & International Studies

美國專家曾主張，提高核能力可彌補常規軍火的可能不足。他們建議部署可在戰場瞄準敵軍的新型戰術核武，例如核武裝的潛射巡弋飛彈（nuclear-armed submarine-launched cruise missile，SLCM-N），美國在冷戰末期已撤除這款武器。

然而多次反覆兵推的結果暗示，美國並不需要這樣的核能力。

這份兵推報告的作者之一、麻省理工學院的中國核武議題專家海津波桑（Eric Heginbotham）表示：「美國擁有600多枚戰術核武，並正在將其投射工具現代化。」

報告作者的結論是，美國除了現有的核現代化計畫之外，決策者不應該「為了與中國的可能衝突而發展更多核武」，也不該「追求數量上的核優勢，以為這會阻嚇中國使用核武」。

雖然兵推產生的最可能結果，是美國取得決定性勝利；但在15次推演中，只有5次是以解放軍撤退落幕，且其中4次雙方均未使用核武。

這份兵推報告的作者呼籲美國與盟友及夥伴合作，以評估在台海戰爭中可提議哪些讓步使中國不再堅持，而不是訴諸核武選項。（譯者：屈享平/核稿：張正芊）1131214