日經亞洲：川普勝選 台灣國防與供應鏈面臨密切審視

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（中央社台北8日綜合外電報導）日經亞洲（Nikkei Asia）報導，川普（Donald Trump）贏得美國總統大選重返白宮，台灣預計將面臨加強國防以及將供應鏈與中國脫鉤的龐大壓力。

報導中說，川普將如何與台灣打交道將是他再次執政後的最重要課題之一。美國顯然是台灣最重要的政治與安全伙伴，而白宮政策將直接影響台灣抵禦中國共產黨對其主權威脅的能力。

總統賴清德與外交部長林佳龍在川普勝選後迅速表達祝賀。林佳龍表示，台灣作為全球半導體產業領航者，「讓美國再次偉大，不能沒有台灣」，「沒有台美夥伴關係，美國也很難再次偉大」。

台灣一名政府高層匿名接受日經亞洲採訪時表示：「台灣有信心與新的川普團隊進行良好合作。」

這名官員預測，「中國將非常努力散布疑美論、疑賴論，並竭盡所能分化台灣與美國」，但「在川普上一個任期內，川普政府的許多高層官員都與台灣有很好的互動與合作」。

儘管如此，即將上任的川普以交易型外交和偏好貿易關稅著稱。台灣將密切關注川普的內閣任命，尤其是外交和國防部門，以及他對俄烏戰爭的反應、對歐亞傳統安全夥伴的要求，還有他是否會加大美中貿易戰的力度。

專家預計，台灣政府和反對黨領導的立法院將被要求提高國防支出並加速國防改革。

前白宮國安會亞洲事務副資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）表示：「川普總統的『靠實力確保和平』（peace through strength）方針意味著我們的敵人將再次受到威嚇，而我們的夥伴將承擔更多國際安全的責任。」

國防部長顧立雄5日表示，無論是誰贏得美國大選，「我們都應該要讓當選人能夠理解，台灣有自我防衛的決心，以及台灣在經濟安全與地緣政治戰略地位的重要性。」

不過，主張與中國建立更密切關係的國民黨內部部分高層人物對於增加軍事開支有所保留，並質疑美國推動台灣增加軍費的動機。國民黨立委翁曉玲近期便向日經亞洲表示，她反對大幅提升國防預算。

智庫「美國台灣觀測站」（US Taiwan Watch）理事葉介庭6日建議，除了外交和政策圈，台灣應該要接觸各界與川普關係密切的人士。

葉介庭在「台灣外國記者會」（Taiwan Foreign Correspondents' Club）共同舉辦的論壇中提到：「台灣的政治領袖需要與華爾街、矽谷和其他領域中認識川普、對川普有影響力的人接觸。」

他認為，「在政策方面將會有更多不可預測性」。

前台中美國商會（American Chamber of Commerce in Taichung）會長、政治評論家石東文（Courtney Donovan Smith）表示，上屆川普政府中有些官員「對幫助台灣有興趣，只是為了激怒中國，或是當作對抗中國的槓桿」。

石東文告訴「台灣外國記者會」：「他們並非真正重視台灣本身。」但他指出，也有一些政府高層積極支持台灣，例如前國安顧問波頓（John Bolton）和前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。

石東文說：「以蓬佩奧為例…他真正瞭解台灣和台灣在世界上的角色。」

總統賴清德本週在社群媒體平台X發文寫道，「我有信心，台美之間長期以來的夥伴關係，建立在共享的價值與利益之上，將繼續扮演區域穩定的基石，並且為雙方全體國人帶來更昌盛的經濟繁榮」。前美國國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）隨後也回覆，感謝他「祝賀我們的下一任總統」。

根據日經亞洲所見一份由美國大型顧問公司撰寫的內部備忘錄，歐布萊恩被列為最有可能的新任國務卿人選，蓬佩奧則是國防部長次熱門人選。

在這份備忘錄中，共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）則被視為國防部長的熱門人選，他先前曾呼籲華府改變對台政策。

柯頓主張放棄「戰略模糊」；此一作法通常被理解為刻意在北京和台北當局間，製造美國是否會介入台海戰爭的不確定性。他呼籲美國政府轉向「戰略清晰」政策，即表明如果中國對台灣發動攻擊，美國將出手保護台灣。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1131108