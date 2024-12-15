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阿塞德垮台敘利亞面臨斷糧隱憂 烏克蘭允出手協助

2024/12/15 09:09（12/15 09:12 更新）
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（中央社基輔14日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，針對敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）垮台，他已指示政府成立供給機制，與國際機構及夥伴一起運送糧食至敘國。

路透社報導，烏克蘭是全球最大的穀物和油籽作物輸出國之一，一直以來都在出口小麥和玉米至中東各國，唯獨敘利亞例外。

俄、敘消息來源昨天表示，敘利亞於阿塞德執政期間自俄羅斯進口糧食，然而，在情勢不穩、拖欠款項之下，俄羅斯已暫停供給小麥。

澤倫斯基在社群平台X貼文說：「我們準備好協助敘利亞避免一場糧食危機，透別是透過『烏克蘭穀物出口』（Grain from Ukraine）這項人道計畫。」

「我已指示政府成立糧食供應機制，與可以出一臂之力的國際機構和夥伴合作。」

烏克蘭出口因俄羅斯2022年全面侵烏而備受衝擊，經由黑海的出貨量驟減。烏克蘭後來突破海上封鎖，並透過南部港都敖德薩（Odesa）恢復出口。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1131215

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