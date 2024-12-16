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日本國中生麥當勞遇刺1死1傷 警初判隨機攻擊凶嫌仍在逃

2024/12/16 11:13（12/16 11:30 更新）
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日本福岡縣北九州市一間麥當勞14日發生持刀攻擊事件，警方在現場拉起封鎖線。（共同社）
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（中央社東京16日綜合外電報導）日本兩名國中生14日晚間在福岡縣北九州市一間麥當勞遭一名男子持刀攻擊，其中15歲的國三女學生身亡。警方正朝隨機攻擊方向偵辦，目前仍在追緝逃逸的凶嫌。

日本放送協會（NHK）報導，事發地點位在北九州市小倉南區德力地區的「麥當勞322德力店」，兩名同校的國三學生14日晚間在排隊結帳時，遭一名男子持刀攻擊，女學生腹部遭刺，失血過多而死。

而同行的男學生為死者同校同學，他的腰部遭刺傷，但意識清楚無生命危險，他說自己「被完全不認識的人刺傷」，並透露他並不曉得遇害的女同學是否認識犯案的男子。

而警方透露，遇害的女國中生之前並未向警方備案遇到糾紛等，事發之後她的財物也未被搶。

富士新聞網（FNN）報導，遇襲的兩名國中生當時剛從補習班下課，在店內櫃台前排隊點餐。

警方表示，凶嫌年約40歲左右，持刀做案後直接逃離現場，目前下落不明。

福岡縣警方已成立搜查本部，出動91名人力追查凶嫌之外，也向市民呼籲，「犯人仍未落網，請徹底做好防範措施，包含關好窗戶等」。

北九州市政府昨天下令，轄內全數學校暫停社團或學校活動。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1131216

#日本
#麥當勞
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