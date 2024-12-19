日本國中生麥當勞遇襲1死1傷 事發近一週40多歲嫌犯被捕

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本1名男子14日持刀在福岡縣北九州市攻擊兩名國中生，造成1名女學生喪生，1名男學生受重傷。事隔將近一週，福岡縣警方今天逮捕住在現場附近的1名40幾歲男子。

「讀賣新聞」報導，日本兩名同校國三學生14日晚間從補習班下課後，於8時過後進入位於北九州市小倉南區德力地區的「麥當勞322德力店」閒聊，到了8時25分左右2人為了點餐排在櫃檯前隊伍的最尾端。這間店就位在國道322號沿線。

隨後1名男子進入店內，默不作聲地接近並攻擊兩人，事後隨即朝門市北方移動，徒步逃離現場。

遭刺的15歲女國中生失血過多喪生。她身旁的男同學也受重傷，所幸沒有生命危險。

福岡縣警方懷疑北九州市1名男子涉嫌重大，企圖殺害受傷的男學生，今天依殺人未遂罪嫌逮捕該男。日本TBS電視台報導，警方目前並未提到犯嫌是否企圖殺害女學生，福岡縣小倉南警察署預計今天中午召開記者會說明。

日本放送協會（NHK）報導，警方表示，受傷男學生送醫時，表示完全不認識刺他的男子，但不知道身亡的女學生是否認識這名男子。

警方之後將詳細調查案情來龍去脈，聽取男子的說法。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1131219