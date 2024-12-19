日本國中生麥當勞遇襲1死1傷 43歲嫌犯坦承犯案

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本福岡縣北九州市一間麥當勞本月14日晚間發生國中生遇襲事件，導致1死1傷。福岡縣警方今天上午逮捕1名住在現場附近的43歲無業男子，而此人已坦承犯案。

「福岡放送」（MBS）報導，福岡縣小倉南警察署署長持丸宗德與福岡縣搜查1課課長橋本浩輔今天召開記者會，宣布依殺人未遂罪嫌，逮捕住在北九州市小倉南區長尾地區的無業男子平原政德。

這名男子的居住地就位在事發地點附近。此人疑似於14日晚間8時30分左右進入北九州市小倉南區德力地區一間麥當勞，在抱持殺機的情況下，持刀狀物去刺15歲男國中生的腰部，導致男學生受傷。

警方表示，男子面對調查時坦承犯案，供稱「確實做了這些行為」，但他尚未詳述動機，目前也還未發現凶器。

警方調閱監視器畫面後，發現男子當時乘車到現場，事後乘車逃逸。而這些監視器影像也成為員警緝拿犯嫌的關鍵。警方也透露，調查過程中分析了100多個行車紀錄器。

警方未來將朝殺人罪嫌方向偵辦。

這起事件的死者是1名15歲國中女學生，她因腹部受到重創，失血過多喪命。她身旁的同校男同學也受了重傷，所幸沒有生命危險。

受傷男學生在事發後表示，完全不認識攻擊他的男子，但不知道身亡的女學生是否認識這名男子。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1131219