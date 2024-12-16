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氣旋肆虐馬約特省 法國海空急送救援物資與設備救災

2024/12/16 17:08
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（中央社巴黎/奈洛比16日綜合外電報導） 氣旋「奇多」（Cyclone Chido）週末重創法國海外領土馬約特省（Mayotte），省長聲稱恐已導致數百人、甚至數千人喪生。法國當局表示，已從海空兩路運送救援物資與設備救災。

馬約特省的實際傷亡與災情目前尚不清楚。馬約特省省長比安維爾（François-Xavier Bieuville）昨天表示，死亡人數「肯定會有數百人，也許將近1000人或甚至數千人」。

法國內政部昨晚表示，第一批載運救援物資與設備的飛機抵達馬約特省，提供緊急救災服務。

法國衛生部長達里厄塞克（Genevieve Darrieussecq）今天表示，馬約特省醫院嚴重受創，衛生所無法運作。

法國氣象局（Meteo France）指出，氣旋「奇多」是逾90年來襲擊馬約特省的最強風暴。

馬約特省位於非洲東南外海，在印度洋島國葛摩聯邦（Comoros）的東邊，馬達加斯加（Madagascar）的西北部。

馬約特省土地面積374平方公里，根據官方統計，人口約32萬1000人。

救災人員今天努力恢復馬約特省的基本服務。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1131216

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氣旋肆虐法國馬約特島 地方首長：將近數百人罹難
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