北韓助陣讓俄烏戰爭更擴大 美宣布實施新制裁

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）10個國家和歐洲聯盟（EU）今天發布聯合聲明指出，北韓對俄羅斯在烏克蘭的戰爭參與愈來愈深，導致戰事「危險擴大」。為阻止北韓支持戰事，美國宣布對北韓和俄國實施新制裁。

路透社報導，遭制裁的對象包括北韓的銀行、將軍和其他官員，以及俄羅斯的石油運輸公司。這是美國希望阻止北韓支持俄羅斯侵略烏克蘭的最新措施。

美國財政部在聲明中表示，遭到制裁的北韓銀行包括羅先經濟特區（Rason Special Economic Zone）最大銀行之一金三角銀行（Golden Triangle Bank），以及總部位於平壤的朝鮮曼達爾信貸銀行（Korea Mandal Credit Bank），該銀行在中國各地設有代表處。

法新社報導，平壤派遣數以千計士兵到庫斯克州（Kursk）等地為俄羅斯助陣。烏克蘭和美國都說，北韓軍隊在庫斯克州有傷亡。

聲明指出：「北韓直接支持俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，標誌著衝突危險地擴大，將對歐洲和印太地區安全造成嚴重後果。」

澳洲、加拿大、法國、德國、義大利、日本、南韓、紐西蘭、英國、美國的外交部長，和歐盟高級代表簽署了這份聲明。

他們還表示：「非常擔心俄羅斯可能對北韓非法武器計畫提供的任何政治、軍事或經濟支持，其中包括大規模殺傷性武器。」

美國財政部今天宣布實施制裁的對象，包含對北韓提供金融和軍事支持的9個人和7個實體。

據信被派到俄羅斯的北韓將領李昌鎬（Ri Chang Ho），就是遭到制裁的人之一。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1131217