人質換加薩停火 以色列防長：從未如此接近達成協議

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（中央社耶路撒冷／開羅17日綜合外電報導）以色列國防部長卡茲昨天表示，自從去年11月和巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯休兵以來，以色列談判人員不曾如此接近達成釋放人質協議。

法新社報導，消息人士稍後告訴法新社，以色列一個技術團隊已於昨天抵達卡達首都杜哈，「以商討加薩走廊（Gaza Strip）停火和人質協議」。

不願意具名的該名消息人士還說，以色列和卡達團隊正在召開「工作階層會議」。

卡茲（Israel Katz）的發言人表示，卡茲告訴國會外交事務委員會：「自從上一個協議以來，我們還不曾這麼接近達成人質協議。」

哈瑪斯（Hamas）駐杜哈一名高層也表示，談判仍在進行中。

不願意具名的這名人士表示，如果以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「沒有再像過去歷次談判那樣蓄意破壞的話，囚犯交換人質，以及抵抗運動與占領者間停火的協議，其實已經來到比過去任何時候都更接近達成的階段」。

他並表示，哈瑪斯已經通知調停的埃及和卡達，準備好停止這場戰爭。

但該名人士同時強調，包括「全面永久停戰、（以色列）從包括費城走廊（Philadelphi Corridor）和那札林走廊（Netzarim Corridor）在內整個加薩全面撤離、流離失所民眾重返家園，以及一紙認真的換俘協議」，如果少了任何一樣，哈瑪斯「一概不予接受」。

然而卡茲今天指出，擊垮哈瑪斯之後，以色列仍將在行動完全自由之下對加薩進行安全控制。

與此同時，以軍戰車朝加薩南部拉法（Rafah）以西地區推進之際，醫務人員表示，以色列軍方今天對加薩各地的襲擊一共造成至少14名巴勒斯坦人死亡，其中至少10人命喪加薩巿（Gaza City）同一間房屋裡。（譯者：何宏儒）1131217