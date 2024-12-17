日本國會通過近3兆元補正預算 補助電費瓦斯費

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本參議院全體會議今天通過2024年度補正預算，歲出規模13兆9433億日圓（約新台幣2兆9458億元），內容包括短期補助電費與瓦斯費減輕民眾負擔來因應高物價等3大重點。

日本經濟新聞及日本放送協會（NHK）報導，今年度補正預算規模更甚2023年度的13兆1992億日圓，歲入近半的6兆6900億日圓將以增加發行國債籌措。

儘管最大在野黨立憲民主黨、共產黨及令和新選組等反對補正預算，但最後仍在自民黨與公明黨組成的執政聯盟，及在野的日本維新會與國民民主黨等多數贊成下通過。

這次補正預算包括3大重點，在「克服高物價」的部分編列3兆3897億日圓，規劃從2025年1月起恢復補助民眾電費與瓦斯費，將持續到3月止，專注在家戶用電量最多的冬季進行因應。

用來抑制油價上漲的補助金在2025年1月後仍將持續，目標是將油價控制在最高每公升185日圓左右。

對於特別容易受到高物價影響的住民稅非課稅家戶，日本政府將給予每戶3萬日圓補助，育有孩童的家戶將增加每人2萬日圓補助。

另一項重點是「日本經濟及地方經濟成長」，共編列占整體約4成的5兆7505億日圓，除了用來完善加薪環境外，也將協助半導體與人工智慧等先進技術研發及設備投資計畫。

第3項重點是「確保國民安心及安全」，編列4兆7909億日圓，用來協助包括今年元旦發生的能登半島地震等災區重建，及徹底強化防災體制等。（譯者：黃名璽）1131217