丹麥釋放反捕鯨人士華森 不顧日本引渡要求

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（中央社東京18日綜合外電報導）反捕鯨人士華森因涉嫌指示妨害日本的調查捕鯨船遭到國際通緝逾10年，今年稍早因此被丹麥自治領地格陵蘭當局拘留。事隔數月，丹麥司法部17日決定不將他引渡至日本。

日本放送協會（NHK）報導，日本海上保安廳（相當於海巡署）指控華森（Paul Watson）指揮妨害日本的調查捕鯨船，並於2010年取得逮捕令，且透過國際刑警組織（INTERPOL）發布國際通緝令。

目前74歲的華森是反捕鯨團體「海洋守護者協會」（Sea Shepherd）的創辦人。他今年7月抵達格陵蘭後，當地警方依據日本發出的國際逮捕令逮捕華森。而日本政府對此則提出引渡要求。

丹麥司法部17日以「根據綜合性評估」，決定不將華森引渡到日本。格陵蘭警方表示，華森已經獲釋。

這起事件之前也引發國際關注，包含法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在內的人士，曾要求丹麥方面不要引渡。

NHK指出，華森獲釋後接受丹麥等國的媒體訪問時，再度批評日本的捕鯨活動，宣稱之後將回到與家人的居住地法國，並持續從事反捕鯨活動。

日本內閣官房長官林芳正今天上午表示：「（丹麥方面）未應我國的引渡要求，對此感到遺憾，已經向丹麥方面傳達這個意思。我國將持續根據法規與證據採取適當因應。」（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1131218