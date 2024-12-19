俄軍機攜遠程巡弋飛彈 荷F-35波羅的海上空攔截

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（中央社阿姆斯特丹18日綜合外電報導）荷蘭國防部長布瑞克曼（Ruben Brekelmans）今天在社群平台X上發文表示，荷蘭在與芬蘭和瑞典協調下，昨天在波羅的海上空攔截攜帶超音速飛彈的俄羅斯飛機。

「荷蘭時報」（NL Times）報導，荷蘭國防部今天證實，荷蘭戰機飛行員昨天監控俄羅斯沿海飛地加里寧格勒（Kaliningrad）以北的北大西洋公約組織（NATO）東北部空域時，攔截俄羅斯戰鬥噴射機與轟炸機。

路透社報導，荷蘭國防部長並未針對這起事件或飛機意圖提供進一步細節。自12月以來，荷蘭F-35戰機一直在北約東部邊界巡邏。

瑞典軍方昨天發布的照片顯示，有兩架蘇愷-27（SU-27）戰機護送兩架俄羅斯Tu-22轟炸機，後者似乎配備了遠程巡弋飛彈，可能是惰性訓練武器。荷蘭F-35戰機與芬蘭F/A-18大黃蜂式（Hornet）戰機和瑞典獅鷲（Gripen）戰機一同部署。

布瑞克曼說：「保護我們的安全需要持續做好準備。」目前有4架荷蘭F-35戰機部署於愛沙尼亞阿馬瑞空軍基地（Ämari Air Base），協助監控北約東翼。

自12月1日起，荷蘭F-35戰鬥噴射機、飛行員與支援人員駐紮於當地。阿馬瑞空軍基地在經過大規模翻新後於數週前重新開放，荷蘭空軍提供了第一批在該基地執行任務的盟軍噴射機。荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）證實，幾天後，他們就被派出攔截飛機，包括一架俄羅斯偵察機。

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在發生這起最新事件的前一天，史庫夫與布瑞克曼一同訪問了愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）。期間，史庫夫還探視部署於阿馬瑞空軍基地的荷蘭分遣隊。

史庫夫本週稍早訪問阿馬瑞空軍基地後在Instagram寫道：「愛沙尼亞人比任何人都更了解，這個威脅不只來自過去，不幸的也來自現在與未來。歐洲其餘地區現在也意識到這點。因此，我們必須見機行事。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1131219