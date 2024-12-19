憂健康風險 瑞典自由黨擬禁Temu和SHEIN商品進口

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩19日專電）瑞典氣候部長波爾莫卡塔里18日表示，中國公司利用歐洲消費者的信任，令人以為商品經過檢測，但事實上卻可能買到有害健康的商品。因此她所屬的自由黨提議禁止Temu與SHEIN等中國電商的產品進口瑞典。

聖誕節將至，許多瑞典人準備過節送禮，瑞典電視台（SVT）報導，瑞典消費者中每5個就有1個從Temu和SHEIN等中國電商購買聖誕節禮物。這樣的消費族群年齡多落在18到24歲以及45到54歲之間。

根據蘋果App Store的統計，2024年瑞典被下載最多次的免費應用程式就是Temu。

瑞典氣候部長波爾莫卡塔里（Romina Pourmokhtari）在接受瑞典電視台訪問時表示，中國公司利用歐洲消費者的信任，相信這些產品已經經過檢測與品管，但卻可能買到對健康有害，甚至可能含有致癌物的產品。

她認為瑞典消費者因為缺少相關資訊而在這些電商上購物，大部分的消費者不知道這些產品可能含有大量的內分泌干擾物與致癌物。很多人不知道如果長期穿著這樣的衣物，可能會影響未來的生育能力或可能罹患癌症。

她希望能夠全面禁止這些產品進入瑞典，波爾莫卡塔里認為消費型態已經轉變，消費者依舊相信在網路上購買的東西都是經過嚴格的檢驗與管理的，但事實並非如此，因此政策也需要跟著消費型態的轉變做出調整。

自由黨針對此議題的提議是，全面禁止衣物與織品中出現致癌物質全氟辛烷磺酸（PFOS）；降低二手商品的增值稅；立法規定衣物織品必須有碳排放量的登記；禁止進口低價電商平台Temu跟SHEIN的產品。

瑞典電視台向中國電商詢問對波爾莫卡塔里的提議有何看法，但Temu不願意表示任何意見。

瑞典海關在17日也提醒消費者有很多從中國製造進口的玩具沒有經過檢驗跟管控，就算有貼上歐洲合格認證的CE標誌，也有可能是造假的，可能會對兒童的健康甚至生命造成危險。他們警告消費者在網路上購買低價玩具之前要先考慮清楚。

瑞典海關已擋下許多這樣的商品並將其送至相關機關進行化學、電力等安全檢驗。（編輯：唐佩君）1131219