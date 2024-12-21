以色列未成功攔截葉門襲擊 16人輕傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷21日綜合外電報導）以色列軍方今天表示，軍方沒有攔截到一枚從葉門發射的「拋射體」，這個物體最後落在特拉維夫（Tel Aviv），國家醫療組織通報有16人輕傷。

法新社報導，自一年多前爆發加薩戰爭以來，獲得伊朗支持的葉門叛軍青年運動（Houthi）多次對以色列發動飛彈攻擊，其中大多數都遭到攔截。

以色列也攻打葉門多處目標做出回擊，包括青年運動控制地區的港口與能源設施。

以色列軍方在通訊軟體Telegram頻道上表示：「不久前，以色列中部響起警報聲，發現一枚來自葉門的拋射體，試圖攔截但沒有成功。」

以色列警方今天表示：「剛剛接獲通報，得知有一枚武器落在特拉維夫地區其中一個定居點。」

以色列緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）通報有16人受傷。

青年運動表示，他們的行動是在聲援巴勒斯坦人；青年運動上週也矢言繼續展開軍事行動，「直到對加薩的侵略停止、圍攻解除」。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1131221