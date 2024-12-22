無人機襲俄羅斯喀山高樓 蒲亭：數倍奉還烏克蘭
2024/12/22 21:29
（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天矢言要帶給烏克蘭更多「破壞」，以報復烏軍昨天對俄國中部城市喀山（Kazan）的無人機攻擊。
法新社報導，俄國指控烏克蘭發動「大規模」無人機攻勢，且擊中喀山市一處高級公寓大樓，喀山市距離俄烏兩國邊界大約1000公里。
俄國社群媒體上的影片顯示，無人機擊中一棟玻璃外牆高樓並引發火球，不過目前未有這場攻擊造成人員傷亡的消息。
蒲亭今天在電視轉播的政府會議中說道：「不論是誰多努力嘗試破壞，他們自身將面臨好幾倍的毀滅，並為他們企圖對我國做的事情感到懊悔。」
俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續近3年，期間兩國受到一連串不斷加劇的空襲，喀山市遇襲是最新一起。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1131222
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