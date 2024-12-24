生育率低、老年人口占2成 韓國邁入超高齡社會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾24日綜合外電報導）根據今天公布的官方數據，韓國已成「超高齡社會」，65歲以上老年人口占總人口比率達20%，這個令人沮喪的趨勢是由驚人的低生育率所造成。

法新社報導，去年底，這個亞洲第4大經濟體的生育率為0.7，意味每名女性平均僅生育0.7個孩子，是全球生育率最低的國家之一，遠低於維持當前人口所需的2.1。

這意味韓國人口正在老化並迅速減少。

韓國內政部今天在新聞稿中表示，65歲以上人口「占5120萬登記人口的20%，達到1000萬人」，這使得韓國與日本、德國和法國一同成為「超高齡社會」。

內政部說，這也意味自2008年以來，老年人口數量增加超過一倍，當時65歲以上人口還不到500萬人。

數據顯示，目前65歲以上人口中，男性占44%。

韓國政府已投入數十億美元「催生」，首爾當局最近提供凍卵補助，作為鼓勵民眾生育的部分努力。

然而，這些努力未能取得預期成果，預計到2067年，韓國人口將降至3900萬，屆時人口年齡中位數將為62歲。

專家表示，造成低結婚率和低生育率雙重現象有多種原因，包括高昂的育兒成本和節節高升的房價，以及眾所周知競爭激烈的社會，難以獲得高薪工作。

他們說，職業母親的雙重負擔是另一個關鍵因素，她們在維持事業的同時，也得承擔起大部分家務和照顧孩子的責任。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1131224