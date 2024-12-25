川普再提有意納為美國控制 丹麥強化格陵蘭國防

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（中央社哥本哈根24日綜合外電報導）美國準總統川普重提想要購買北極島嶼格陵蘭，數小時後，丹麥政府宣布大幅提高對格陵蘭的國防支出。軍方人士說，施壓丹麥加強對格陵蘭的國防支出，可能正是川普的意圖。

英國廣播公司（BBC）報導，丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）說，這項國防支出方案價值「百億」克朗，相當於至少15億美元（約新台幣494億元）。

他稱宣布這筆國防支出的時間點是「命運的反諷」。川普昨天表示，擁有與控制這塊巨大島嶼對美國而言為「絕對必要」。

格陵蘭島是丹麥的自治領土，是一座美國大型太空設施的所在地，對美國而言具有戰略重要性，位於北美洲到歐洲的最短航線上。格陵蘭蘊藏重要礦物。

波爾森說，這個方案將允許購買兩艘新的檢查船、兩架新的長程無人機，還有另外兩支雪橇犬團隊。

這也包含提供資金為首府努克（Nuuk）北極司令部（Arctic Command）增加人員編制，並為格陵蘭3座主要民用機場的其中一座進行翻新，以讓F-35超音速戰鬥機起降。

他說：「我們有許多年來都沒有對北極圈提供足夠的投資，現在我們正在計劃建立更強的存在。」

波爾森沒有提供國防支出方案的確切金額，但丹麥媒體估計可能約為120億到150億克朗。

川普昨天在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）上表示：「為了全球各地的國家安全與自由，美國認為擁有與控制格陵蘭是絕對必要的。」

格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）回應川普的評論時表示：「我們不賣。」但他說，格陵蘭人應該持續為合作與貿易保持開放態度，尤其是與鄰國交流時。

分析人士說，這項計畫已討論了很長一段時間，不應該被視為對川普評論的直接回應。

分析家指出，在此之前，丹麥擴張格陵蘭軍事能力的速度十分緩慢，但如果丹麥無法保護領土周圍水域免遭中國與俄羅斯逐步侵犯，那麼美國對加強控制的要求可能就會增加。

丹麥國防學院（Danish Defence Academy）卡耶爾加德（Steen Kjaergaard）陸軍少校表示，施壓丹麥加強對格陵蘭的國防支出可能是川普的意圖。

他向BBC表示：「川普再度聚焦於取得格陵蘭周圍空中與海事控制的必要性，以及格陵蘭的內部發展，也就是部分居民表達有意朝向美國，還有努克一座新國際機場剛啟用，都可能是促使丹麥提高國防支出的原因。」

他又說：「我覺得川普很聰明…他只是大聲嚷嚷要買下格陵蘭，就讓丹麥把北極圈軍事能力列為首要之務，不需要考量到不美國（un-American）的福利制度。」他指的是格陵蘭對哥本哈根補助的嚴重依賴。

川普起初在2019年提議美國購買全球最大島嶼格陵蘭時，同樣引發當地領袖的嚴厲抨擊。當時，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Fredericksen）稱這個構想很「荒謬」，導致川普取消對丹麥的國是訪問。

川普不是第一位提議買下格陵蘭的美國總統。1860年代，約翰遜（Andrew Johnson）在總統任內首度提起這個構想。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1131225