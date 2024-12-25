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川普就職典禮1月將登場 多間車廠各捐款3200萬元

2024/12/25 11:23
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（中央社紐約24日綜合外電報導）日本汽車製造商豐田汽車位於美國的子公司今天透露，將跟進其他車廠，捐款100萬美元（約新台幣3200萬元）給美國總統當選人川普明年1月舉行的就職典禮。

日本「時事通信社」報導，豐田汽車（Toyota Motor）的美國子公司說明，「跟許多企業一樣，豐田也基於在美國經營業務的考量，決定捐款」。

路透社報導，美國車廠福特汽車（Ford Motor）、通用汽車（GM）的發言人本月23日已宣布，將各捐100萬美元給川普的就職典禮。

其他大型企業如亞馬遜（Amazon）以及Meta Platforms，也已捐款支持2025年1月登場的美國總統就職典禮。

川普2017年第一個任期的就職典禮，募得破紀錄的1億670萬美元；美國現任總統拜登2021年就職時募得6180萬美元，當時捐款的公司包含輝瑞大藥廠（Pfizer）、電信業者AT&T，以及飛機製造商波音（Boeing）。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1131225

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