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南亞大海嘯20週年 回顧與展望一次看

2024/12/26 12:26（12/26 12:57 更新）
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印尼亞齊省原本住5000人的濱海別墅社區全被海嘯夷為平地，2005年1月3日只剩政府軍駐守。（中央社檔案照片）
印尼亞齊省原本住5000人的濱海別墅社區全被海嘯夷為平地，2005年1月3日只剩政府軍駐守。（中央社檔案照片）
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（中央社印尼班達亞齊26日綜合外電報導）2004年印度洋地震和海嘯災難今天屆滿20週年，當時印尼蘇門答臘西海岸發生規模9.1地震引發巨浪，席捲印尼、斯里蘭卡、印度、泰國等國沿海，造成10多國逾22萬人死亡。

法新社整理這場史上最致命海嘯的影響如下：

斷層破裂

大海嘯是因為地震造成斷層破裂引發，在2004年12月26日上午7時59分前數秒鐘發生的海嘯，掀起超過30公尺高巨浪，釋放出相當於2萬3000顆廣島原子彈的能量，造成大規模破壞。

最初記錄的地震規模為8.8，之後美國地質調查所（United States Geological Survey）正式修正為規模9.1，深度30公里，震央距離蘇門答臘海岸241公里。

死亡人數驚人

根據全球災害資料庫EM-DAT數據，大海嘯共造成22萬6408人死亡，印尼死亡人數為16萬5708人，其中災情最慘重的是蘇門答臘北部，超過12萬人死亡。

巨浪繞過印度洋，數小時後侵襲斯里蘭卡、印度和泰國。

波浪最快的傳播速度超過每小時800公里，是子彈列車速度的2倍以上。

根據EM-DAT，斯里蘭卡有超過3萬5000人死亡，印度1萬6389人，泰國8345人，索馬利亞近300人喪生，馬爾地夫100多人死亡，馬來西亞和緬甸數十人喪生。

流離失所，重建

根據聯合國，大海嘯導致超過150萬人流離失所，國際社會承諾提供約140億美元的救災資金。數十萬棟建築物被毀，在某些情況下整個社區無家可歸。

大幅重建讓受災最嚴重的班達亞齊（Banda Aceh）發生重大變化。根據印尼政府，僅在印尼最西部的亞齊省（Aceh）就重建超過10萬棟房屋。

預警系統

大海嘯也讓人們重新思考印度洋盆地周圍沿海社區的準備情況。

地震發生時，印度洋沒有預警系統，但現在，全球1400個監測站將海嘯形成的預警時間縮短為幾分鐘。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1131226

#印度
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