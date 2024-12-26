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紀念南亞海嘯20年 印尼亞齊省發警報3分鐘

2024/12/26 10:41
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（中央社記者李宗憲雅加達26日專電）2004年南亞大海嘯今天滿20週年，印尼受災最嚴重的亞齊省今天舉行紀念活動，上午8時在6個地點齊發海嘯警報長達3分鐘，民眾須暫時停止活動，車輛也須停駛，以紀念罹難者。

2004年12月26日當地時間上午7時58分，規模9.3大地震侵襲印尼外海，引發災難性大海嘯，造成至少22萬人罹難。

印尼亞齊省（Aceh）是重災區，當年有1/4人口、約8萬人在海嘯及地震中喪生。

亞齊省政府今天舉行大型紀念活動，官員與民眾早上先齊聚在烏勒類（Ulee Lheue）亂葬崗，接著前往萊雅拜圖拉曼清真寺（Raya Baiturrahman）。

烏勒類是當年遭海嘯受創最嚴重的村莊之一。

亞齊省代理省長薩夫里扎（Safrizal Zakaria Ali）表示，海嘯20週年的紀念活動名稱為「亞齊感謝世界」，主題是「告別過去，邁向符合伊斯蘭教法的未來」，希望藉此表達亞齊省對世界的感謝之意。

羅盤報（Kompas）報導，薩夫里扎與地方官員早上7時抵達烏勒類，隨後在萊雅拜圖拉曼清真寺啟動海嘯警報。

海嘯警報共持續3分鐘，以反思和紀念20年前的海嘯悲劇。亞齊省政府提醒大眾不需驚慌，但須暫時停止一切活動，所有在高速公路的車輛也須暫時停駛，以紀念海嘯罹難者。

活動負責人札魯爾（Zahrol Fajri）表示，紀念活動不僅是紀念2004年發生的地震與海嘯，也是向所有人灌輸有關抗災和防災準備重要性的觀念。

他昨天向媒體表示，人道主義以及團結也是發布海嘯警報的目的，曾幫助亞齊海嘯後重建的國際組織和友好國家代表也會出席活動。（編輯：韋樞）1131226

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薩夫里扎
20年前歷經南亞海嘯 亞齊代理省長：世界記取教訓
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