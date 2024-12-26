連接愛沙尼亞海底輸電纜突斷運 芬蘭警調查1艘外國船

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（中央社奧斯陸26日綜合外電報導）北歐國家芬蘭和波羅的海國家愛沙尼亞之間的海底輸電纜線Estlink 2昨天突然發生輸運中斷情況。芬蘭警方今天表示，他們已展開調查，以了解是否有1艘外國船隻涉及破壞。

路透社報導，區域內自2022年以來發生一連串輸電電纜、電信纜線和天然氣管線供應中斷事件後，波羅的海國家對可能的破壞行為保持高度警戒，儘管海底設備也容易出現技術故障和事故。

芬蘭電網營運商Fingrid表示，輸電量658MW（百萬瓦）Estlink 2迄今運作仍中斷，目前只剩輸電量358MW（百萬瓦）的Estlink 1仍在運作。

芬蘭警方發表聲明說：「警方正與邊境管理局（Border Guard）及其他當局配合，調查這一連串事件。」

警方表示，調查人員正在調查一艘外國船舶可能扮演的角色，但未透露該艘船名。

同時，瑞典警方帶頭對上月波羅的海2條電信電纜遭破壞事件進行調查，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，他認為這起事件是破壞造成。

此外，芬蘭警方持續調查去年連接該國與愛沙尼亞的波羅的海天然氣管線「波羅的海連接管」（Balticconnector），以及多條電信電纜遭破壞事件，並表示這可能是由一艘船拖錨造成。

2022年，在同一水域沿海底連接俄羅斯和德國的北溪（Nord Stream）天然氣管線遭炸毀，德國當局目前仍在調查中。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1131226