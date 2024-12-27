俄駐中大使：習近平2025年將訪俄羅斯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯國營媒體俄羅斯新聞社（RIA）今天稍早引述莫斯科駐北京大使莫古洛夫（Igor Morgulov）的話報導，中國國家主席習近平將於2025年訪問俄羅斯。

路透社在報導中說，莫古洛夫向俄新社表示：「至於具體的雙邊活動，我可以說正在積極制定適當的計畫。」

莫古洛夫說：「根據優先安排，中國國家主席預計明年訪問俄羅斯，這已經不算秘密。」

中國外交部沒有立即回應路透社的證實請求。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2022年2月曾訪問中國，並在數萬俄軍攻打烏克蘭之前的數日，宣布與中國建立「無上限」夥伴關係。

去年5月，蒲亭以壓倒性優勢連任後再次訪問北京，雙方共同迎接以反對美國政策為重點的中俄關係「新時代」。

習近平在2023年史無前例獲得第3個任期，並在克里姆林宮受到「摰友」般接待。

莫古洛夫也向俄新社表示，中國沒有譴責俄羅斯在烏克蘭持續34個月的戰爭，並且理解這場衝突的根源，「因為他們（中國）也面臨許多同樣的挑戰，美國及其盟國在亞太地區對中國施加更大壓力」。

俄新社引述莫古洛夫的話報導：「在國際舞台上，西方試圖對俄羅斯與中國實施『雙重嚇阻』，我們有責任進一步採取『雙重反制』作為回應。」

中國與巴西共同提出烏克蘭戰爭的和平方案，呼籲凍結戰線並兼顧雙方安全利益，俄羅斯表示支持。

烏克蘭對於如何結束衝突提出自己的計畫，最近的計畫包括申請加入北大西洋公約組織（NATO）。烏克蘭拒絕中國與巴西的倡議，並認為這是為了迎合莫斯科的利益。

俄軍目前占領烏克蘭約20%的領土，最近以戰爭初期以來最快的速度推進。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1131227